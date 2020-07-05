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https://ria.ru/20200705/1573921889.html
В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник
Фотомодель Дарья Фисун обратилась в полицию Пресненского района Москвы с заявлением об изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T21:32
москва
происшествия
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https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://ria.ru/20200701/1573743066.html
Судя по тем фотографиям, которые делают с моделями, там грань между изнасилованием и фотосъёмкой весьма зыбкая...
24
Похоже она сама этого хотела.
23
17
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник

20:09 05.07.2020 (обновлено: 21:32 05.07.2020)
7795
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Фотомодель Дарья Фисун обратилась в полицию Пресненского района Москвы с заявлением об изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщил источник, девушка сама пришла к мужчине ночью домой. Сейчас правоохранители проверяют информацию и устанавливают личность мужчины.
"Модель Дарья Фисун сообщила в полицию о том, что ее изнасиловали", — сказал собеседник.
Официальными комментариями МВД и Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.
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1 июля, 15:42
Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала о событиях того дня
515275742
Обсудить 17
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Судя по тем фотографиям, которые делают с моделями, там грань между изнасилованием и фотосъёмкой весьма зыбкая...
5 июля, 20:53
Лилиана Жеманная
1391001
Похоже она сама этого хотела.
5 июля, 20:13
Ingvar Eisen
1740002
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