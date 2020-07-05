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В Эквадоре освободили шесть человек, похищенных коренными жителями
Национальная полиция Эквадора сообщила об освобождении шести человек, ранее похищенных коренными жителями в эквадорской провинции Пастаса с требованием выдать... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:54
эквадор
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эквадор, в мире

В Эквадоре освободили шесть человек, похищенных коренными жителями

19:54 05.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Национальная полиция Эквадора сообщила об освобождении шести человек, ранее похищенных коренными жителями в эквадорской провинции Пастаса с требованием выдать им тело скончавшегося от коронавируса.
Ранее глава МВД страны Мария Паула Ромо сообщила, что члены общины Кумай коренного народа шуар похитили двоих полицейских и должностное лицо. Они потребовали эксгумировать и выдать им тело скончавшегося от коронавируса коренного лидера, погребенного в соответствии с действующими в стране протоколами. Позднее местный телеканал Ecuavisa сообщил, что три участника поисково-спасательной операции, отправленные на место происшествия, также были похищены. Таким образом, число удерживаемых в плену возросло до шести.
"Национальная полиция Эквадора сообщает, что вечером в субботу, 4 июля были освобождены два сотрудника полиции и четыре должностных лица, которые, предположительно, были похищены в четверг членами общины Кумай в Пастасе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Отмечается, что третьего июля власти Эквадора приняли решение об эксгумации скончавшегося от COVID-19. В субботу решение было приведено в действие, в результате тело лидера было возвращено общине, а заложники освобождены. В настоящий момент им предстоит пройти медицинский осмотр, говорится в сообщении полиции.
Общее число зараженных COVID-19 в Эквадоре, по последним данным, достигло 61 535. Скончались 4769 пациентов с COVID-19. Излечились 5,9 тысячи заболевших.
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