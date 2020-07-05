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Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 24
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 24, передает телеканал NHK. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:48
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
в мире
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире

Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 24

19:48 05.07.2020
462
© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 5 июл - РИА Новости. Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 24, передает телеканал NHK.
По данным на 23.00 воскресенья (17.00 мск), медики подтвердили гибель 24 человек, у 16 человек нет признаков жизни, но их смерть официально пока не подтверждена. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.
В результате ливневых дождей в некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 400 миллиметров осадков. Из-за разлива реки Кума в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более тысячи гектаров.
В префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация 200 тысяч человек. В зоне бедствия открыты более 100 мест временного размещения.
В результате паводков некоторые населенные пункты оказались без связи и электроэнергии, что затрудняет установление масштабов бедствия. Как минимум в 11 местах произошли оползни. В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.
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Кагосима (префектура)Кумамото (префектура)ЯпонияВ мире
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