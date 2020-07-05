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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
За время пандемии в мире выявили более 11 миллионов случаев заболевания COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:13
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, в мире, воз, общество

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 11 миллионов

19:44 05.07.2020 (обновлено: 20:13 05.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. За время пандемии в мире выявили более 11 миллионов случаев заболевания COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
По последним данным, за сутки зарегистрировали 203 836 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5195 пациентов.
Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 125 245, число летальных исходов — 528 204.
Больше всего заражений в Северной и Южной Америке — 5 697 954 и Европе — 2 774 221.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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