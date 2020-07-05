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В Ярославской области умерла медсестра, проводившая тесты на COVID-19
Медсестра поликлиники, тестировавшая на коронавирусную инфекцию пациентов, скончалась в Ярославской области, сообщает канал оперативного штаба правительства... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:27
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Ярославской области умерла медсестра, проводившая тесты на COVID-19

19:26 05.07.2020 (обновлено: 19:27 05.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Медсестра поликлиники, тестировавшая на коронавирусную инфекцию пациентов, скончалась в Ярославской области, сообщает канал оперативного штаба правительства региона по ситуации с коронавирусом.
"Ушла из жизни медсестра поликлиники Переславской ЦРБ Валентина Наумова... Валентина тестировала жителей на COVID-19", - говорится в сообщении.
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Как отмечает облправительство, за свой труд во время пандемии Наумова была награждена почетной грамотой губернатора области. Власти отмечают, что коллеги отзывались о Валентине как о любознательном человеке и ответственном работнике.
"В Переславской ЦРБ Валентина Наумова трудилась более 20 лет. Свою работу она любила, как призналась в одном из роликов о медработниках, и не оставила пост и в сложный период пандемии. Уверен, многие пациенты вспомнят ее добрым словом. Светлая память", - приводит обладминистрация слова заместителя председателя правительства области Анатолия Гулина.
В Ярославской области 4991 заболевший COVID-19. Выздоровели 3741 человек, умерли 19 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнатолий ГулинЯрославская областьОбщество
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