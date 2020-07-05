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На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на границе Израиля и сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:25
сектор газа
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РИА Новости
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сектор газа, израиль, в мире

На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги

19:25 05.07.2020
2035
© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на границе Израиля и сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали на местности вокруг сектора Газа", - говорится в сообщении.
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Сектор ГазаИзраильВ мире
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