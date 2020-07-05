https://ria.ru/20200705/1573921016.html
На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на границе Израиля и сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:25
2020-07-05T19:25
сектор газа
израиль
в мире
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https://ria.ru/20200704/1573885545.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, израиль, в мире