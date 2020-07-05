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На 94-м километре МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на 94-м км МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве, где произошло ДТП, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Московского транспорта. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:16
гочсипб
московский авиационный центр
москва
происшествия
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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гочсипб, московский авиационный центр, москва, происшествия

На 94-м километре МКАД восстановили движение после ДТП

19:16 05.07.2020
1246
© Фото : МЧС РоссииДТП на МКАД
ДТП на МКАД
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение на 94-м км МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве, где произошло ДТП, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
Ранее сообщалось, что три полосы перекрыты из-за ДТП на 94-м км МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал.
При этом, по данным пресс-службы департамента ГОЧСиПБ столицы, в ДТП с несколькими автомобилями пострадали три человека. Санитарный вертолет Московского авиационного центра с места ДТП эвакуировал женщину. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавшей.
"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Twitter.
Согласно картам российской столицы, 94-й км МКАД находится в районе пересечения с Ярославским шоссе.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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ГОЧСиПБМосковский авиационный центрМоскваПроисшествия
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