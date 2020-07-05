На 94-м километре МКАД восстановили движение после ДТП

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение на 94-м км МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве, где произошло ДТП, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
Ранее сообщалось, что три полосы перекрыты из-за ДТП на 94-м км МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал.
При этом, по данным пресс-службы департамента ГОЧСиПБ столицы, в ДТП с несколькими автомобилями пострадали три человека. Санитарный вертолет Московского авиационного центра с места ДТП эвакуировал женщину. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавшей.
"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Twitter.
Согласно картам российской столицы, 94-й км МКАД находится в районе пересечения с Ярославским шоссе.