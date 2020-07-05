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В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-06T01:56
внутренняя монголия
здоровье - общество
улан-батор
китай
в мире
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РИА Новости
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внутренняя монголия, здоровье - общество, улан-батор, китай, в мире

В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности

19:13 05.07.2020 (обновлено: 01:56 06.07.2020)
209514
© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 5 июл — РИА Новости. Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.
"Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", — добавили в комитете.
Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.
По словам властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения, не рекомендуется охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрениях нужно немедленно сообщать об этом.
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Также два человека заболели бубонной чумой в регионе Монголии, граничащем с Республикой Алтай.
В российском посольстве в Улан-Баторе заявили, что власти республики сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, но это единичные случаи.
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Все под контролем. Вспышка чумы в Монголии не угрожает России Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры. В посольстве России в Улан-Баторе заявили, что оснований для серьезных беспокойств нет.
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Внутренняя МонголияЗдоровье - ОбществоУлан-БаторКитайВ мире
Популярные комментарии
Да что ж такое то?! Когда они там всякую гадость жрать перестанут?!
5 июля, 20:05
X- Six
2441843126
Ну давай 2020-й, удиви меня ещё!
5 июля, 19:38
Георгий Саввин
1578321078
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