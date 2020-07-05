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Полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда, освободили под залог
Один из полицейских в США, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, освобожден под залог, говорится в публичной базе данных тюрьмы в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:20
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

Полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда, освободили под залог

19:19 05.07.2020 (обновлено: 19:20 05.07.2020)
5453
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПортрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией 25 мая, у машины на церемонии прощания в Северном центральном университете в Миннеаполис
Портрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией 25 мая, у машины на церемонии прощания в Северном центральном университете в Миннеаполис
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Один из полицейских в США, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, освобожден под залог, говорится в публичной базе данных тюрьмы в округе Хеннепин.
Уволенный из полиции Ту Тао освобожден 4 июля, свидетельствуют данные базы.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
10 июня, 17:59
СМИ: Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский ранее конфликтовали
Ранее суд установил залог в 750 тысяч долларов для освобождения Тао до процесса.
Еще двое подозреваемых полицейских были освобождены под аналогичный залог в конце июня. Главный подозреваемый Дерек Шовен пока остается в тюрьме, для него залог установлен в сумме 1,25 миллиона долларов.
Убийство Флойда при задержании полицией вызвало волну масштабных протестов и беспорядков. Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но до настоящего времени не прошли сенат.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
29 июня, 23:21
СМИ назвали дату первого заседания по делу Флойда
4982105
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
Популярные комментарии
Разве за это протестовали?! Полицию надо разогнать! Трамп должен уйти!
5 июля, 19:21
Naum Vygodsky
1510014
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