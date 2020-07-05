https://ria.ru/20200705/1573920704.html
Полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда, освободили под залог
Один из полицейских в США, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, освобожден под залог, говорится в публичной базе данных тюрьмы в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:19
2020-07-05T19:20
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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https://ria.ru/20200610/1572767564.html
https://ria.ru/20200629/1573653644.html
Naum Vygodsky
Разве за это протестовали?! Полицию надо разогнать! Трамп должен уйти!
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сша
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2020
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572506176_0:155:3072:1883_1400x0_80_0_0_bac580e4bddd1bdccfd575e3421f03fb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире