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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573920363.html
Флорида обошла Германию по числу заболевших COVID-19
Количество случаев коронавирусной инфекции во Флориде превысило 200 тысяч, сообщило управление штата по здравоохранению на своем сайте. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
германия
флорида
в мире
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, флорида, в мире

Флорида обошла Германию по числу заболевших COVID-19

18:49 05.07.2020 (обновлено: 19:49 05.07.2020)
1632
© REUTERS / Marco BelloОтдыхающие на Южном пляже в Майами-Бич, Флорида, США
Отдыхающие на Южном пляже в Майами-Бич, Флорида, США
© REUTERS / Marco Bello
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Количество случаев коронавирусной инфекции во Флориде превысило 200 тысяч, сообщило управление штата по здравоохранению на своем сайте.
По последним данным, COVID-19 во Флориде заболели 200 111 человек, 3731 скончался. За сутки зафиксировали 9999 случаев заражения и восемь летальных исходов.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
3 июля, 21:38Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
Таким образом, штат обогнал Германию по числу выявленных случаев коронавируса. По данным Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ, в стране зафиксировали 196 335 заболевших.
Днем ранее Флорида побила антирекорд заболеваемости: за сутки зарегистрировали 11 458 новых случаев.
Губернатор Рон Де Сантис заявил, что не планирует вводить новые ограничения из-за вспышки заболевания, хотя ранее уже поступил таким образом, запретив продавать алкоголь в барах.
Некоторые округа вводят собственные ограничения. Так, округ Броуард с населением в 1,7 миллиона человек в эти выходные закрыл доступ на пляжи, чтобы замедлить распространение вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГерманияФлоридаВ мире
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