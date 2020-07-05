https://ria.ru/20200705/1573920363.html
Флорида обошла Германию по числу заболевших COVID-19
Количество случаев коронавирусной инфекции во Флориде превысило 200 тысяч, сообщило управление штата по здравоохранению на своем сайте. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:49
2020-07-05T19:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
германия
флорида
в мире
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2
германия
флорида
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, флорида, в мире
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Количество случаев коронавирусной
инфекции во Флориде превысило 200 тысяч, сообщило управление штата по здравоохранению на своем сайте
.
По последним данным, COVID-19 во Флориде заболели 200 111 человек, 3731 скончался. За сутки зафиксировали 9999 случаев заражения и восемь летальных исходов.
Таким образом, штат обогнал Германию по числу выявленных случаев коронавируса. По данным Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ, в стране зафиксировали 196 335 заболевших.
Днем ранее Флорида побила антирекорд заболеваемости: за сутки зарегистрировали 11 458 новых случаев.
Губернатор Рон Де Сантис заявил, что не планирует вводить новые ограничения из-за вспышки заболевания, хотя ранее уже поступил таким образом, запретив продавать алкоголь в барах.
Некоторые округа вводят собственные ограничения. Так, округ Броуард с населением в 1,7 миллиона человек в эти выходные закрыл доступ на пляжи, чтобы замедлить распространение вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.