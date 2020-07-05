В Паттайе задержали россиянку по подозрению в убийстве годовалой дочери

БАНГКОК, 5 июл — РИА Новости. В курортном городе В курортном городе Паттайя Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве своей дочери, сообщил портал Pattaya News со ссылкой на полицию.

Правоохранители приехали по вызову в жилой дом в районе На Клыа в северной части Паттайи около 14:00 по местному времени (10:00 мск). Тридцатитрехлетнюю женщину обнаружили под окнами ее квартиры, расположенной на третьем этаже, с легкими травмами, характерными для падения с высоты.

На вопрос, что с ней случилось, россиянка ответила, что ее избил муж. Управляющие кондоминиумом сообщили полицейским, что женщина живет в квартире без мужа, но с дочерью в возрасте одного года и семи месяцев.

Поднявшись в квартиру, полицейские обнаружили девочку мертвой с многочисленными гематомами.

Квартира и ванная комната были в полном беспорядке, а тело девочки обернуто полотенцами и накрыто унитазом, вырванным из пола ванной.

В квартире также нашли два полиэтиленовых пакета с белым порошком, его отправили на экспертизу.

Мать ребенка задержали и направили под полицейской охраной в больницу, где она сейчас проходит лечение.