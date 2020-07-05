https://ria.ru/20200705/1573920281.html
В Паттайе задержали россиянку по подозрению в убийстве годовалой дочери
В курортном городе Паттайя в Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве своей дочери, сообщил портал Pattaya News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:46
2020-07-05T20:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паттайя, таиланд, в мире
БАНГКОК, 5 июл — РИА Новости.
В курортном городе Паттайя
в Таиланде
задержали россиянку по подозрению в убийстве своей дочери, сообщил портал Pattaya News
со ссылкой на полицию.
Правоохранители приехали по вызову в жилой дом в районе На Клыа в северной части Паттайи около 14:00 по местному времени (10:00 мск). Тридцатитрехлетнюю женщину обнаружили под окнами ее квартиры, расположенной на третьем этаже, с легкими травмами, характерными для падения с высоты.
На вопрос, что с ней случилось, россиянка ответила, что ее избил муж. Управляющие кондоминиумом сообщили полицейским, что женщина живет в квартире без мужа, но с дочерью в возрасте одного года и семи месяцев.
Поднявшись в квартиру, полицейские обнаружили девочку мертвой с многочисленными гематомами.
Квартира и ванная комната были в полном беспорядке, а тело девочки обернуто полотенцами и накрыто унитазом, вырванным из пола ванной.
В квартире также нашли два полиэтиленовых пакета с белым порошком, его отправили на экспертизу.
Мать ребенка задержали и направили под полицейской охраной в больницу, где она сейчас проходит лечение.
Допрос подозреваемой продолжится после ее выздоровления.