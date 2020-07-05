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В Паттайе задержали россиянку по подозрению в убийстве годовалой дочери
В курортном городе Паттайя в Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве своей дочери, сообщил портал Pattaya News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:10
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паттайя, таиланд, в мире

В Паттайе задержали россиянку по подозрению в убийстве годовалой дочери

18:46 05.07.2020 (обновлено: 20:10 05.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на город Паттайя
Вид на город Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАНГКОК, 5 июл — РИА Новости. В курортном городе Паттайя в Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве своей дочери, сообщил портал Pattaya News со ссылкой на полицию.
Правоохранители приехали по вызову в жилой дом в районе На Клыа в северной части Паттайи около 14:00 по местному времени (10:00 мск). Тридцатитрехлетнюю женщину обнаружили под окнами ее квартиры, расположенной на третьем этаже, с легкими травмами, характерными для падения с высоты.
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На вопрос, что с ней случилось, россиянка ответила, что ее избил муж. Управляющие кондоминиумом сообщили полицейским, что женщина живет в квартире без мужа, но с дочерью в возрасте одного года и семи месяцев.
Поднявшись в квартиру, полицейские обнаружили девочку мертвой с многочисленными гематомами.
Квартира и ванная комната были в полном беспорядке, а тело девочки обернуто полотенцами и накрыто унитазом, вырванным из пола ванной.
В квартире также нашли два полиэтиленовых пакета с белым порошком, его отправили на экспертизу.
Мать ребенка задержали и направили под полицейской охраной в больницу, где она сейчас проходит лечение.
Допрос подозреваемой продолжится после ее выздоровления.
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329307014
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