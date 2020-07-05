В Сальвадоре приостановили снятие ограничений, введенных из-за COVID-19

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Власти Сальвадора приняли решение пока не переходить к следующему этапу отмены ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, следует из заявления, опубликованного в Twitter-аккаунте правительства.

Власти Сальвадора с 16 июня приступили к реализации плана поэтапного возобновления экономической деятельности, состоящего из пяти фаз. Предполагалось, что его осуществление продлится до 21 августа. Первый этап должен был окончиться в начале июля, после чего власти намеревались перейти к дальнейшему снятию ограничений. В частности, во время второй фазы в ограниченном режиме должны были заработать рестораны и кафе, возобновиться работа общественного транспорта, обувной и косметической промышленности, а также ряда других секторов.

Однако, как отмечает правительство, с начала снятия ограничений в стране было зафиксировано 50% от общего числа случаев с начала вспышки, также на данный период приходится наибольшее количество летальных исходов.

"Правительство Сальвадора сообщает, что на фоне ухудшения показателей в области здравоохранения в течение последних недель (действие – ред.) первой фазы плана по возобновлению экономической деятельности продлевается на 15 дней", - говорится в сообщении правительства.

Таким образом, второй этап снятия ограничений начнется 21 июля, отмечается в сообщении. Переход к заключительной фазе возобновления экономической деятельности намечен на 1 сентября.

По последним данным, в Сальвадоре выявлено 7 777 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 217 человек, излечились свыше 4,5 тысячи пациентов.