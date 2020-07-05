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В Сальвадоре приостановили снятие ограничений, введенных из-за COVID-19
Власти Сальвадора приняли решение пока не переходить к следующему этапу отмены ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, на фоне ухудшения... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:41
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сальвадор, в мире

В Сальвадоре приостановили снятие ограничений, введенных из-за COVID-19

18:40 05.07.2020 (обновлено: 18:41 05.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Сальвадора приняли решение пока не переходить к следующему этапу отмены ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, следует из заявления, опубликованного в Twitter-аккаунте правительства.
Власти Сальвадора с 16 июня приступили к реализации плана поэтапного возобновления экономической деятельности, состоящего из пяти фаз. Предполагалось, что его осуществление продлится до 21 августа. Первый этап должен был окончиться в начале июля, после чего власти намеревались перейти к дальнейшему снятию ограничений. В частности, во время второй фазы в ограниченном режиме должны были заработать рестораны и кафе, возобновиться работа общественного транспорта, обувной и косметической промышленности, а также ряда других секторов.
Однако, как отмечает правительство, с начала снятия ограничений в стране было зафиксировано 50% от общего числа случаев с начала вспышки, также на данный период приходится наибольшее количество летальных исходов.
"Правительство Сальвадора сообщает, что на фоне ухудшения показателей в области здравоохранения в течение последних недель (действие – ред.) первой фазы плана по возобновлению экономической деятельности продлевается на 15 дней", - говорится в сообщении правительства.
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Таким образом, второй этап снятия ограничений начнется 21 июля, отмечается в сообщении. Переход к заключительной фазе возобновления экономической деятельности намечен на 1 сентября.
По последним данным, в Сальвадоре выявлено 7 777 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 217 человек, излечились свыше 4,5 тысячи пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСальвадорВ мире
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