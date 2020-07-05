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Пашинян рассчитывает на принятие новой конституции Армении в 2021 году
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье в поздравительном послании по случаю Дня конституции республики выразил надежду, что новый основной закон... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:39
грайр товмасян
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армения
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грайр товмасян, никол пашинян, арпине ованнисян, армения, в мире

Пашинян рассчитывает на принятие новой конституции Армении в 2021 году

18:39 05.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье в поздравительном послании по случаю Дня конституции республики выразил надежду, что новый основной закон страны будет принят в 2021 году.
Он отметил, что Армении "нужна новая конституция, которая утвердит базирующийся на воле граждан и исходящий из их воли государственный строй".
"Этот процесс уже начался, надеемся, что проект новой конституции будет разработан при максимально широком общественном обсуждении, и свободным волеизъявлением народа новая конституция будет принята на референдуме в 2021 году", - говорится в послании премьера, текст которого размещен на сайте кабмина.
Действующая конституция Армении была принята на референдуме 5 июля 1995 года. В 2005 и 2015 годах в основной закон по итогам общенародного голосования были внесены поправки.
В конце июня 2020 года парламент страны принял изменения в конституцию, предусматривающие смещение с должности главы Конституционного суда Грайра Товмасяна и прекращение полномочий трех судей. Бывший вице-спикер парламента, экс-глава минюста Арпине Ованнисян заявила, что власти не могут увольнять судей конституционного суда, пока не внесены изменения в соответствующую статью закона о КС. Кроме того, четверо судей отмечали, что эта статья не была оспорена в конституционном суде, не сочтена противоречащей конституции и не признана парламентом утратившей силу.
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Грайр ТовмасянНикол ПашинянАрпине ОваннисянАрменияВ мире
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