Пашинян рассчитывает на принятие новой конституции Армении в 2021 году

ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье в поздравительном послании по случаю Дня конституции республики выразил надежду, что новый основной закон страны будет принят в 2021 году.

Он отметил, что Армении "нужна новая конституция, которая утвердит базирующийся на воле граждан и исходящий из их воли государственный строй".

"Этот процесс уже начался, надеемся, что проект новой конституции будет разработан при максимально широком общественном обсуждении, и свободным волеизъявлением народа новая конституция будет принята на референдуме в 2021 году", - говорится в послании премьера, текст которого размещен на сайте кабмина.

Действующая конституция Армении была принята на референдуме 5 июля 1995 года. В 2005 и 2015 годах в основной закон по итогам общенародного голосования были внесены поправки.