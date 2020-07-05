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В ДТП на 94-м километре МКАД погиб человек
Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП с участием двух машин на 94-м километре МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:37
гочсипб
московский авиационный центр
москва
происшествия
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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гочсипб, московский авиационный центр, москва, происшествия

В ДТП на 94-м километре МКАД погиб человек

18:37 05.07.2020
1326
© Фото : МЧС РоссииДТП на МКАД
ДТП на МКАД
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП с участием двух машин на 94-м километре МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 17.45 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, по предварительным данным, один пострадал", - сказал собеседник агентства.
© Фото : МЧС РоссииДТП на МКАД
ДТП на МКАД
© Фото : МЧС России
ДТП на МКАД
Он добавил, что в районе ДТП затруднено движение, на месте работают правоохранители.
При этом по данным пресс-службы департамента ГОЧСиПБ столицы, в ДТП с несколькими автомобилями пострадало три человек. Санитарный вертолет Московского авиационного центра с места ДТП эвакуировал женщину. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавшей.
Согласно картам российской столицы, 94-й км МКАД находится в районе пересечения с Ярославским шоссе.
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