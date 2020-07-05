Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 8 июля

"Граждане России могут приобрести билет на чартерный рейс компании "Белавиа" из Ташкента в Минск, который состоится 8 июля. Торговый агент "Белавиа" по продаже билетов в Узбекистане расположен по адресу: город Ташкент, улица Шота Руставели, 58/1. Телефон (71) 128-05-155. Рейс выполняется по правилам и тарифам авиакомпании, подробности уточняйте непосредственно у представителей "Белавиа", - сообщил консульский отдел посольства России в Узбекистане в своем Telegram-канале.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.