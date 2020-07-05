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Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 8 июля
Россияне, желающие вылететь домой из Узбекистана, могут воспользоваться вывозным рейсом "Белавиа" в Минск 8 июля, сообщило посольство РФ в Ташкенте. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:34
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
белавиа
ташкент
узбекистан
минск
в мире
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РИА Новости
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353
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, белавиа, ташкент, узбекистан, минск, в мире

Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 8 июля

18:34 05.07.2020
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© Flickr / Pieter van MarionСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
© Flickr / Pieter van Marion
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россияне, желающие вылететь домой из Узбекистана, могут воспользоваться вывозным рейсом "Белавиа" в Минск 8 июля, сообщило посольство РФ в Ташкенте.
"Граждане России могут приобрести билет на чартерный рейс компании "Белавиа" из Ташкента в Минск, который состоится 8 июля. Торговый агент "Белавиа" по продаже билетов в Узбекистане расположен по адресу: город Ташкент, улица Шота Руставели, 58/1. Телефон (71) 128-05-155. Рейс выполняется по правилам и тарифам авиакомпании, подробности уточняйте непосредственно у представителей "Белавиа", - сообщил консульский отдел посольства России в Узбекистане в своем Telegram-канале.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 14:20
Минкомсвязь опубликовала списки пассажиров вывозного рейса из Душанбе
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияБелавиаТашкентУзбекистанМинскВ мире
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