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В Греции еще девять человек заболели COVID-19
В Греции за последние сутки выявлены девять новых случаев инфицирования коронавирусом, из них семь обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:32
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире

В Греции еще девять человек заболели COVID-19

18:30 05.07.2020 (обновлено: 18:32 05.07.2020)
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 5 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены девять новых случаев инфицирования коронавирусом, из них семь обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в воскресенье Национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3519 человек.
Накануне из 25 новых случаев инфицирования завозными были восемь, два дня назад из 28 новых случаев завозными были 13.
Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет.
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Ранее в Греции от COVID-19 умерли 192 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 119 человек, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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