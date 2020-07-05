В Греции еще девять человек заболели COVID-19

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3519 человек.

Накануне из 25 новых случаев инфицирования завозными были восемь, два дня назад из 28 новых случаев завозными были 13.

Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет.

Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма

Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма

Ранее в Греции от COVID-19 умерли 192 человека.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 11 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 119 человек, говорится в сообщении.