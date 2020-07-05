Число жертв коронавируса в Приднестровье возросло до 47

ТИРАСПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Пенсионерка 64 лет с коронавирусом скончалась в непризнанной Пенсионерка 64 лет с коронавирусом скончалась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике , общее число жертв коронавируса достигло 47, сообщил в воскресенье оперштаб ПМР.

Пенсионерка поступила в инфекционное отделение Слободзейского инфекционного госпиталя в конце июня. У неё был диагностирован коронавирус, тяжёлое течение, как осложнение - двусторонняя полисегментарная пневмония. На фоне болезни развились дыхательная недостаточность, сепсис, левосторонний пневмоторакс. В срочном порядке женщина была помещена в реанимацию, подключена к аппарату ИВЛ.

"У пенсионерки были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1250 приднестровца, 47 человек скончались, 1022 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.