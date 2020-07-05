https://ria.ru/20200705/1573919874.html
Число жертв коронавируса в Приднестровье возросло до 47
Пенсионерка 64 лет с коронавирусом скончалась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, общее число жертв коронавируса достигло 47, сообщил в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:28
2020-07-05T18:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
приднестровская молдавская республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, приднестровская молдавская республика, в мире
ТИРАСПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости.
Пенсионерка 64 лет с коронавирусом скончалась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике
, общее число жертв коронавируса достигло 47, сообщил в воскресенье оперштаб ПМР.
Пенсионерка поступила в инфекционное отделение Слободзейского инфекционного госпиталя в конце июня. У неё был диагностирован коронавирус, тяжёлое течение, как осложнение - двусторонняя полисегментарная пневмония. На фоне болезни развились дыхательная недостаточность, сепсис, левосторонний пневмоторакс. В срочном порядке женщина была помещена в реанимацию, подключена к аппарату ИВЛ.
"У пенсионерки были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1250 приднестровца, 47 человек скончались, 1022 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.