Явка на парламентских выборах в Хорватии составляет 34,04 процента

БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Сабора (парламента) Явка на выборах депутатов Сабора (парламента) Хорватии за два с половиной часа до конца голосования составила 34,04%, это меньше, чем на прошлых выборах, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые проголосуют на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом, где голосование началось еще в субботу. Больные коронавирусной инфекцией COVID-19 и находящие в самоизоляции голосуют через своих близких на пороге дома или квартиры передают бюллетени членам выездной комиссии. Пришедшие на участки и члены комиссии с наблюдателями обязаны носить маски и дезинфицировать руки, для голосования используются одноразовые ручки.

"До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан. Для сравнения: на парламентских выборах 2016 года до 16.30 проголосовали 37,68%", - сообщил избирком.

Участки открыты с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), первые результаты ГИК сообщит после 21.00 (22.00). Граждане Хорватии голосуют по 12 избирательным округам. В каждом из первых 10, территориальных, выбирают до 14 депутатов. В 11-м, зарубежном, округе голосуют граждане без регистрации в стране, которые выбирают трех парламентариев. В 12-м округе голосуют представители нацменьшинств, которые решают судьбу еще восьми депутатов.

По последним данным соцопросов, главными конкурентами за места в Саборе станут правящее правоцентристское Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера Андрея Пленковича, коалиция Restart во главе с оппозиционной Социал-демократической партией президента Зорана Милановича и правое "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро.