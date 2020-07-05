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Явка на парламентских выборах в Хорватии составляет 34,04 процента
Явка на выборах депутатов Сабора (парламента) Хорватии за два с половиной часа до конца голосования составила 34,04%, это меньше, чем на прошлых выборах,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:31
парламент хорватии
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60
парламент хорватии, хорватия, в мире

Явка на парламентских выборах в Хорватии составляет 34,04 процента

18:29 05.07.2020 (обновлено: 18:31 05.07.2020)
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© AP Photo / Filip HorvatВыборы в Хорватии
Выборы в Хорватии
© AP Photo / Filip Horvat
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Сабора (парламента) Хорватии за два с половиной часа до конца голосования составила 34,04%, это меньше, чем на прошлых выборах, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые проголосуют на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом, где голосование началось еще в субботу. Больные коронавирусной инфекцией COVID-19 и находящие в самоизоляции голосуют через своих близких на пороге дома или квартиры передают бюллетени членам выездной комиссии. Пришедшие на участки и члены комиссии с наблюдателями обязаны носить маски и дезинфицировать руки, для голосования используются одноразовые ручки.
Осиек, Хорватия
Вчера, 11:30
Выборы в Хорватии не решат противоречий в стране, считает политолог
"До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан. Для сравнения: на парламентских выборах 2016 года до 16.30 проголосовали 37,68%", - сообщил избирком.
Участки открыты с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), первые результаты ГИК сообщит после 21.00 (22.00). Граждане Хорватии голосуют по 12 избирательным округам. В каждом из первых 10, территориальных, выбирают до 14 депутатов. В 11-м, зарубежном, округе голосуют граждане без регистрации в стране, которые выбирают трех парламентариев. В 12-м округе голосуют представители нацменьшинств, которые решают судьбу еще восьми депутатов.
По последним данным соцопросов, главными конкурентами за места в Саборе станут правящее правоцентристское Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера Андрея Пленковича, коалиция Restart во главе с оппозиционной Социал-демократической партией президента Зорана Милановича и правое "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро.
Всего в выборах участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор избирается сроком на четыре года.
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Вчера, 00:45
Процедура выборов в парламент Хорватии
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Парламент ХорватииХорватияВ мире
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