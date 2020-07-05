Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573919718.html
Ирак обратится в СБ ООН, если Турция не прекратит военные операции
Багдад может обратиться в Совет Безопасности ООН и Лигу арабских государств (ЛАГ), чтобы добиться прекращения военных операций Турции на территории Ирака, а... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:27
лига арабских государств
совет безопасности оон
багдад (город)
ирак
турция
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/18174/30/181743026_0:326:5143:3219_1400x0_80_0_0_4ae1ad89cf32cf5bef41a19cd9f7d1a1.jpg
https://ria.ru/20200628/1573589244.html
https://ria.ru/20200621/1573263158.html
2
багдад (город)
ирак
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/18174/30/181743026_0:326:5143:3219_1400x0_80_0_0_4ae1ad89cf32cf5bef41a19cd9f7d1a1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/18174/30/181743026_210:0:4935:3544_1400x0_80_0_0_311aca2465858f23ee32099a8f29d124.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/18174/30/181743026_800:0:4344:3544_1400x0_80_0_0_9fb0b4a473bb791593b28599d703151c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лига арабских государств, совет безопасности оон, багдад (город), ирак, турция, оон, в мире

Ирак обратится в СБ ООН, если Турция не прекратит военные операции

18:26 05.07.2020 (обновлено: 18:27 05.07.2020)
1947
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
КАИР, 5 июл - РИА Новости. Багдад может обратиться в Совет Безопасности ООН и Лигу арабских государств (ЛАГ), чтобы добиться прекращения военных операций Турции на территории Ирака, а также располагает экономическими рычагами воздействия на Анкару, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.
Ранее в июне министерство обороны Турции объявило о двух крупных операциях "Лапа орла" и "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в северных районах Ирака, после чего Багдад дважды вручил послу Турции ноту протеста. Иракский МИД призвал Анкару прекратить односторонние военные действия, отметив, что Багдад готов сотрудничать в обеспечении безопасности на границе при условии соблюдения интересов обеих сторон.
"Ирак может обратиться в СБ ООН с просьбой провести экстренное заседание для обсуждения этого вопроса, а также в ЛАГ, Организацию исламского сотрудничества и другие структуры", - сказал ас-Саххаф, комментируя дальнейшие возможные шаги Багдада на фоне непрекращающихся обстрелов иракской территории турецкими ВС.
Власти могут задействовать и другие рычаги влияния на Турцию, в том числе экономические, указал он. "В Ираке присутствуют десятки турецких экономических и инвестиционных компаний, объем товарооборота между двумя странами превышает 16 миллиардов долларов в год", - отметил ас-Саххаф.
Боец спецподразделения в Багдаде
28 июня, 16:13
Курдские формирования заявили, что Турция создает базы на севере Ирака
По словам представителя МИД, на данный момент Ирак предпочитает урегулировать ситуацию путем диалога. "Все эти (рычаги давления - ред.) - козыри в руках иракского правительства, однако мы до сих пор рассматриваем политический диалог и принципы добрососедства в качестве возможного общего пути для преодоления этого вызова, который негативно отражается на безопасности региона", - подчеркнул он. Ас-Саххаф напомнил, что турецкие операции, которые проводятся без координации с иракским руководством, подрывают в том числе усилия по борьбе с терроризмом и ведут к эскалации в пограничных районах.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около одной тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.
Турецкая военная операция Pençe-3 на севере Ирака. 24 августа 2019
21 июня, 15:56
Турция направила дополнительные силы спецназа на север Ирака
3530101
Обсудить 2
Лига арабских государствСовет Безопасности ООНБагдад (город)ИракТурцияООНВ мире
Рекомендуем
Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш
Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Геннадий Зюганов
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Багдад, Ирак
ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Автомобиль австрийской полиции
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские власти сообщили об угрозе прорыва дамбы во Львовской области
Отдыхающие на Южном пляже в Майами-Бич, Флорида, США
Флорида обошла Германию по числу заболевших COVID-19
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Пашинян рассчитывает на принятие новой конституции Армении в 2021 году
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Трамп в День независимости Венесуэлы пообещал бороться с социализмом
Памятник Ленину в Тирасполе
Число жертв коронавируса в Приднестровье возросло до 47
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Выборы в Хорватии
Явка на парламентских выборах в Хорватии составляет 34,04 процента
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния