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https://ria.ru/20200705/1573919139.html
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Пользователей Сети возмутило заявление певицы Ларисы Долиной, которое она сделала на программе "Сто вопросов взрослому" в 2010 году. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:11
культура
россия
лариса долина
общество
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Арбенина высказалась куда откровеннее:" Ну кто из нас не садился за руль хоть однажды не выпив или не под наркотиком". Так что в той среде это норма. И уже есть прогноз по защите Ефремова: или погибший водитель не был пристегнут или у него же не сработала подушка безопасности. И Ефремов уже отказался признавать себя виновным. Виноват исключительно погибший водитель...
60
А что, есть такие водители которые вообще не нарушают ПДД, ни одного раза в жизни не нарушили?
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60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, лариса долина, общество

В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД

18:02 05.07.2020 (обновлено: 19:11 05.07.2020)
16350
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователей Сети возмутило заявление певицы Ларисы Долиной, которое она сделала на программе "Сто вопросов взрослому" в 2010 году.
Архивное видео с программы опубликовал ютьюб-канал "Центральное телевидение", после чего оно вызвало бурную реакцию у пользователей твиттера.
По условиям передачи, гость должен отвечать на вопросы детей, сидящих в студии. На выпуске с Долиной один из зрителей спросил у нее, как она поступит в случае, если сотрудник ГАИ остановит ее за нарушение правил дорожного движения.
Певица заявила, что не садится за руль, а ездит с водителем, и рассказала, что имеет выданный "самым главным гаишником" документ, благодаря которому ее не имеют права останавливать. При этом она добавила, что запретила своему водителю нарушать ПДД.
"Только по очень острой необходимости, если я вдруг опаздываю", — уточнила певица.
По ее словам, в этом случае водителю можно нарушать правила, но она всегда "очень извиняется" перед сотрудниками ГАИ.
Подросток из студии уточнил, значит ли это, что певица уже "отмазалась" благодаря этому документу. В ответ на это певица заявила, что просто старается не нарушать ПДД.
"Если очень сильно нарушил водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это", — заключила артистка.
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Пользователи твиттера стали распространять отрывок из интервью, делясь своим мнением насчет высказываний певицы.
"Лариса Долина популярно объяснила, что ей можно все, но она этим не злоупотребляет. При этом она реально думает, что так можно, что она этого заслужила!" — написал пользователь fakeofforg.
"Если вас переедет Лариса Долина, знайте, это она по уважительной причине спешила на концерт, но она очень извиняется", — пошутила agrathena.
Некоторые пользователи обратили внимание на лексикон певицы, заметив просторечные выражения и слова.
"Никогда не думала, что Лариса Долина так бескультурна в своих речах. Что за "гаишник"!" — написала samaya67.
Другие вспомнили о недавнем пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
Однако нашлись и те, кто заступился за певицу.
"А давайте я заступлюсь! Ведь кто-то должен это сделать! Лариса Долина — одна из артистов, которая никому ничего не должна!" — написала Elena41220217.
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КультураРоссияЛариса ДолинаОбщество
Популярные комментарии
Арбенина высказалась куда откровеннее:" Ну кто из нас не садился за руль хоть однажды не выпив или не под наркотиком". Так что в той среде это норма. И уже есть прогноз по защите Ефремова: или погибший водитель не был пристегнут или у него же не сработала подушка безопасности. И Ефремов уже отказался признавать себя виновным. Виноват исключительно погибший водитель...
5 июля, 18:21
Ka Tana
23005238
А что, есть такие водители которые вообще не нарушают ПДД, ни одного раза в жизни не нарушили?
5 июля, 18:37
ВАВиктор А
8100048
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