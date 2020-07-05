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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573918781.html
В Азербайджане за сутки у 523 человек выявили коронавирус
Число выявленных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 20 324, за сутки инфекция выявлена еще у 523, всего в стране умерли 250 человек с COVID-19,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
азербайджан
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан, в мире

В Азербайджане за сутки у 523 человек выявили коронавирус

17:53 05.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 20 324, за сутки инфекция выявлена еще у 523, всего в стране умерли 250 человек с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 523 случая заражения коронавирусом, 451 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 20 324 факта заражения коронавирусной инфекцией, 11 742 человека вылечились, 250 скончались, 8332 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии были проведены 516 тысяч 533 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАзербайджанВ мире
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