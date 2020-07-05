В Азербайджане за сутки у 523 человек выявили коронавирус

"В Азербайджане выявлены еще 523 случая заражения коронавирусом, 451 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 20 324 факта заражения коронавирусной инфекцией, 11 742 человека вылечились, 250 скончались, 8332 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.