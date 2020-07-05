https://ria.ru/20200705/1573918756.html
В Подмосковье на трассе загорелся автобус
Частный автобус загорелся на трассе М-4 "Дон" в Московской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:52
2020-07-05T20:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200705/1573914704.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры горящего автобуса на трассе М-4 "Дон" в Московской области
Кадры горящего автобуса на трассе М-4 "Дон" в Московской области
2020-07-05T17:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), происшествия