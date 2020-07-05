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В Подмосковье на трассе загорелся автобус
Частный автобус загорелся на трассе М-4 "Дон" в Московской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T20:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры горящего автобуса на трассе М-4 "Дон" в Московской области
Кадры горящего автобуса на трассе М-4 "Дон" в Московской области
2020-07-05T17:52
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье на трассе загорелся автобус

17:52 05.07.2020 (обновлено: 20:28 05.07.2020)
2733
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Частный автобус загорелся на трассе М-4 "Дон" в Московской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"В 17.06 поступил сигнал о возгорании автобуса на 36-м километре трассы М-4. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник.
Собеседник добавил, что в автобусе, который ехал из Москвы в Дагестан, находилось 16 пассажиров, многие из них уехали на следующем автобусе.
Пожар локализован на площади 10 квадратных метров.
Работник пожарной охраны
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133502
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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