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Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Вначале и Ленин, и Сталин были за образование единого и неделимого государства, но многие страны, уже получившие независимость, были согласны войти в СССР... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:55
антанта
владимир ленин (владимир ульянов)
кпрф
александр яковлев
геннадий зюганов
владимир путин
борис ельцин
ссср
политика
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Вполне прозрачный намёк про 78%. Они Путину не помогут
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
антанта, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф, александр яковлев, геннадий зюганов, владимир путин, борис ельцин, ссср, политика

Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР

17:46 05.07.2020 (обновлено: 19:55 05.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вначале и Ленин, и Сталин были за образование единого и неделимого государства, но многие страны, уже получившие независимость, были согласны войти в СССР только в том случае, если у них будет право выхода из Союза, сказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
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"Когда вели переговоры, на каких условиях объединяться в Союз, то многие из тех, кто уже получил независимость, согласны были входить в него только на основе, если есть добровольное право выхода. И вначале и Ленин, и Сталин были за "единую и неделимую", — сказал Зюганов.
Он подчеркнул, что Ленину и Сталину досталось "распавшееся государство", "Ленин спас российскую тысячелетнюю государственность". Зюганов отметил, что, когда создавался Союз, было ясно, что в основе единства должны лежать "идея труда и справедливости, единый народнохозяйственный комплекс, единая мощная государственная собственность, единая крепкая армия" и, кроме того, "единая партия и единая цель построения социализма", обеспечивавшие "внутреннюю сплоченность и мужество, которое позволило им одолеть и победить всех противников, которые были".
"В трех конституциях была заложена форма государственности. В первых двух — ленинской и сталинской — речь шла о диктатуре пролетариата. Почему? Потому что надо было отбиться от контрреволюции внутри страны и от Антанты, которая душила Советскую Республику. Нужна была жесткая власть, но трудового народа", — сказал Зюганов.
Лидер КПРФ отметил, что, когда принимали брежневскую Конституцию, там уже было всенародное государство, а не диктатура пролетариата. При этом он пояснил, что есть "один закон политики и истории: живут конституции, если они отражают интересы народа, его чаяния и укрепляют государственность".
"Хочу напомнить, что в марте 91 года вынесли вопрос, сохранить Союз или нет. За него проголосовало 78% — ровно столько, сколько вот недавно проголосовало (за поправки в Конституцию. — Прим. ред.). <…> Проголосовали, я пришел и отпраздновал — слава богу, уберегли страну", — сказал Зюганов.
Однако, по словам лидера КПРФ, когда он пришел через неделю на встречу с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и политиком Александром Яковлевым, он понял, что "их не волновало это решение народа", они вели борьбу "за свои руководящие кресла".
"Я хотел бы обратить внимание власти: если приняли Конституцию, давайте думать, как ее выполнять, а не как вспоминать (прошлое. — Прим. ред.)", — заключил лидер КПРФ.
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АнтантаВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФАлександр ЯковлевГеннадий ЗюгановВладимир ПутинБорис ЕльцинСССРПолитика
Популярные комментарии
Правильно Геннадий Андреевич сказал!
5 июля, 18:03
Руслан Тлеуж
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Вполне прозрачный намёк про 78%. Они Путину не помогут
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Станислав Попов
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