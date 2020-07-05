Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вначале и Вначале и Ленин , и Сталин были за образование единого и неделимого государства, но многие страны, уже получившие независимость, были согласны войти в СССР только в том случае, если у них будет право выхода из Союза, сказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.

"Когда вели переговоры, на каких условиях объединяться в Союз, то многие из тех, кто уже получил независимость, согласны были входить в него только на основе, если есть добровольное право выхода. И вначале и Ленин, и Сталин были за "единую и неделимую", — сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что Ленину и Сталину досталось "распавшееся государство", "Ленин спас российскую тысячелетнюю государственность". Зюганов отметил, что, когда создавался Союз, было ясно, что в основе единства должны лежать "идея труда и справедливости, единый народнохозяйственный комплекс, единая мощная государственная собственность, единая крепкая армия" и, кроме того, "единая партия и единая цель построения социализма", обеспечивавшие "внутреннюю сплоченность и мужество, которое позволило им одолеть и победить всех противников, которые были".

"В трех конституциях была заложена форма государственности. В первых двух — ленинской и сталинской — речь шла о диктатуре пролетариата. Почему? Потому что надо было отбиться от контрреволюции внутри страны и от Антанты , которая душила Советскую Республику. Нужна была жесткая власть, но трудового народа", — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что, когда принимали брежневскую Конституцию, там уже было всенародное государство, а не диктатура пролетариата. При этом он пояснил, что есть "один закон политики и истории: живут конституции, если они отражают интересы народа, его чаяния и укрепляют государственность".

"Хочу напомнить, что в марте 91 года вынесли вопрос, сохранить Союз или нет. За него проголосовало 78% — ровно столько, сколько вот недавно проголосовало (за поправки в Конституцию. — Прим. ред.). <…> Проголосовали, я пришел и отпраздновал — слава богу, уберегли страну", — сказал Зюганов.