При взрыве на фабрике в Индии погибли семь человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Семь человек погибли и четверо получили ранения при взрыве на фабрике в индийском штате Семь человек погибли и четверо получили ранения при взрыве на фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш , сообщает издание Hindustan Times

"По словам местных жителей, около 20-25 человек делали хлопушки на фабрике, когда вспыхнул пожар. Мы пытаемся найти владельца фабрики, продолжается процесс опознания погибших", - сказал суперинтендант местной полиции Нирадж Кумар Джадаун.

Канцелярия главного министра штата Йоги Адитьянатха сообщила в Twitter, что он выразил соболезнования в связи с гибелью людей.