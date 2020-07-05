https://ria.ru/20200705/1573918406.html
При взрыве на фабрике в Индии погибли семь человек
Семь человек погибли и четверо получили ранения при взрыве на фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:31
2020-07-05T17:34
индия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости.
Семь человек погибли и четверо получили ранения при взрыве на фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш
, сообщает издание Hindustan Times
.
"По словам местных жителей, около 20-25 человек делали хлопушки на фабрике, когда вспыхнул пожар. Мы пытаемся найти владельца фабрики, продолжается процесс опознания погибших", - сказал суперинтендант местной полиции Нирадж Кумар Джадаун.
Канцелярия главного министра штата Йоги Адитьянатха сообщила в Twitter, что он выразил соболезнования в связи с гибелью людей.
Адитьянатх поручил окружному судье Газиабада Аджаю Шанкару Пандею и старшему суперинтенданту полиции Каланиди Найтани прибыть на место для расследования этого дела и запросил отчет о расследовании к вечеру воскресенья, сообщили в канцелярии министра.