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При взрыве на фабрике в Индии погибли семь человек
Семь человек погибли и четверо получили ранения при взрыве на фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:34
индия
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РИА Новости
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индия, в мире

При взрыве на фабрике в Индии погибли семь человек

17:31 05.07.2020 (обновлено: 17:34 05.07.2020)
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Семь человек погибли и четверо получили ранения при взрыве на фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает издание Hindustan Times.
"По словам местных жителей, около 20-25 человек делали хлопушки на фабрике, когда вспыхнул пожар. Мы пытаемся найти владельца фабрики, продолжается процесс опознания погибших", - сказал суперинтендант местной полиции Нирадж Кумар Джадаун.
Канцелярия главного министра штата Йоги Адитьянатха сообщила в Twitter, что он выразил соболезнования в связи с гибелью людей.
Адитьянатх поручил окружному судье Газиабада Аджаю Шанкару Пандею и старшему суперинтенданту полиции Каланиди Найтани прибыть на место для расследования этого дела и запросил отчет о расследовании к вечеру воскресенья, сообщили в канцелярии министра.
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