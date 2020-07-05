https://ria.ru/20200705/1573918362.html
В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка
Семилетняя девочка скончалась в результате инцидента со стрельбой на западе американского города Чикаго (штат Иллинойс), сообщает телеканал NBC Chicago со... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:28
2020-07-05T17:28
иллинойс
чикаго
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стрельба
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иллинойс, чикаго, сша, стрельба, в мире
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Семилетняя девочка скончалась в результате инцидента со стрельбой на западе американского города Чикаго
(штат Иллинойс
), сообщает телеканал NBC Chicago
со ссылкой на полицию.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером. Сообщается, что девочка находилась на улице с членами своей семьи, когда группа неизвестных открыла огонь. Девочка была доставлена в больницу с огнестрельным ранением, в скором времени она скончалась.
В результате происшествия также пострадал 32-летний мужчина, он находится в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что в настоящий момент полиция проводит расследование инцидента.
Как отмечает NBC Chicago, неделю назад в результате инцидента со стрельбой в Чикаго погиб годовалый ребенок. Ранее, 20 июня, трехлетний мальчик также скончался в результате полученного огнестрельного ранения.
Представитель полиции Чикаго Фред Уоллер, выступая перед журналистами, призвал к прекращению насилия, жертвами которого становятся дети, добавляет телеканал.