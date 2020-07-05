В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Семилетняя девочка скончалась в результате инцидента со стрельбой на западе американского города Семилетняя девочка скончалась в результате инцидента со стрельбой на западе американского города Чикаго (штат Иллинойс ), сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером. Сообщается, что девочка находилась на улице с членами своей семьи, когда группа неизвестных открыла огонь. Девочка была доставлена в больницу с огнестрельным ранением, в скором времени она скончалась.

В результате происшествия также пострадал 32-летний мужчина, он находится в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что в настоящий момент полиция проводит расследование инцидента.

Как отмечает NBC Chicago, неделю назад в результате инцидента со стрельбой в Чикаго погиб годовалый ребенок. Ранее, 20 июня, трехлетний мальчик также скончался в результате полученного огнестрельного ранения.