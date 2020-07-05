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В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка
Семилетняя девочка скончалась в результате инцидента со стрельбой на западе американского города Чикаго (штат Иллинойс), сообщает телеканал NBC Chicago со... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:28
иллинойс
чикаго
сша
стрельба
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иллинойс, чикаго, сша, стрельба, в мире

В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка

17:28 05.07.2020
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Семилетняя девочка скончалась в результате инцидента со стрельбой на западе американского города Чикаго (штат Иллинойс), сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером. Сообщается, что девочка находилась на улице с членами своей семьи, когда группа неизвестных открыла огонь. Девочка была доставлена в больницу с огнестрельным ранением, в скором времени она скончалась.
В результате происшествия также пострадал 32-летний мужчина, он находится в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что в настоящий момент полиция проводит расследование инцидента.
Как отмечает NBC Chicago, неделю назад в результате инцидента со стрельбой в Чикаго погиб годовалый ребенок. Ранее, 20 июня, трехлетний мальчик также скончался в результате полученного огнестрельного ранения.
Представитель полиции Чикаго Фред Уоллер, выступая перед журналистами, призвал к прекращению насилия, жертвами которого становятся дети, добавляет телеканал.
Американский полицейский
1 июня, 12:18
В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
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ИллинойсЧикагоСШАстрельбаВ мире
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