Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Турции выросло до шести

По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержали троих человек

По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержали троих человек

"Число погибших возросло до шести. Поиски одного пропавшего без вести продолжаются", - приводит газета слова губернатора Четина Октая Калдырыма.

Взрыв на фабрике фейерверков произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.