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Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Турции выросло до шести
Число погибших при взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны возросло до шести, поиски одного пропавшего без вести... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:23
сакарья (провинция)
турция
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сакарья (провинция), турция, в мире

Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Турции выросло до шести

17:23 05.07.2020
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число погибших при взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны возросло до шести, поиски одного пропавшего без вести продолжаются, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 114 пострадавших.
Сотрудники правоохранительных органов Турции
4 июля, 19:29
По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержали троих человек
"Число погибших возросло до шести. Поиски одного пропавшего без вести продолжаются", - приводит газета слова губернатора Четина Октая Калдырыма.
Ранее Калдырым заявил, что 114 пациентов уже выписаны из больницы, восемь человек продолжают получать лечение.
Взрыв на фабрике фейерверков произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.
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