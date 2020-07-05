https://ria.ru/20200705/1573918251.html
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 17,8 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 142, до 17 814, всего умерли 585 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:21
2020-07-05T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
молдавия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии
за сутки выросло на 142, до 17 814, всего умерли 585 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 17 672 зарегистрированных случаях коронавируса, 580 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 142 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17 814. Всего 10 718 человек были вылечены, а 585 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.