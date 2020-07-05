Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 17,8 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 142 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17 814. Всего 10 718 человек были вылечены, а 585 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.