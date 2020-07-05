https://ria.ru/20200705/1573918161.html
Тела трех погибших извлекли из-под завалов строящегося ТЦ под Кировом
Тела трех погибших извлекли из-под завалов обрушившегося при строительстве торгового центра в городе Зуевка Кировской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:19
2020-07-05T17:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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2
кировская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
2020-07-05T17:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия