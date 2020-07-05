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Тела трех погибших извлекли из-под завалов строящегося ТЦ под Кировом
Тела трех погибших извлекли из-под завалов обрушившегося при строительстве торгового центра в городе Зуевка Кировской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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кировская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия
Тела трех погибших извлекли из-под завалов строящегося ТЦ под Кировом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Тела трех погибших извлекли из-под завалов обрушившегося при строительстве торгового центра в городе Зуевка Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
2020-07-05T17:19
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Тела трех погибших извлекли из-под завалов строящегося ТЦ под Кировом

17:19 05.07.2020 (обновлено: 17:20 05.07.2020)
1715
© Фото : ГУ МЧС по Кировской обрастиПоследствия обрушения в ходе строительных работ в городе Зуевка Кировской области
Последствия обрушения в ходе строительных работ в городе Зуевка Кировской области
© Фото : ГУ МЧС по Кировской обрасти
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Тела трех погибших извлекли из-под завалов обрушившегося при строительстве торгового центра в городе Зуевка Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
"Извлечены тела трех погибших. Ранее был извлечен один пострадавший. По словам руководителя строительного объекта, больше никого там быть не должно. Тем не менее, аварийно-спасательные работы продолжаются", - рассказал собеседник агентства.
По данным МЧС Кировской области, в 10:56 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Зуевка по улице Свердлова, д.1а произошло обрушение перекрытий в строящемся здании магазина. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, три человека погибли, один извлечен из-под завалов и доставлен в больницу. Региональное СУСК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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