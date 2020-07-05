https://ria.ru/20200705/1573918097.html
В Ираке за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавируса в Ираке превысило 60 тысяч, за сутки зарегистрировано более двух тысяч новых случаев заражения, сообщило в воскресенье РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:15
2020-07-05T17:15
распространение нового коронавируса
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ирак
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, багдад (город), ирак, в мире
КАИР, 5 июл - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Ираке
превысило 60 тысяч, за сутки зарегистрировано более двух тысяч новых случаев заражения, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.
Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена 1 июля.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 2125 новых случаев заражения, зафиксировано 1940 случаев выздоровления и 105 случаев со смертельным исходом", - сообщил минздрав в ежедневном отчете на Facebook.
Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 60 479, выздоровели более 33 тысяч человек, скончались 2473.
На лечении остаются почти 25 тысяч пациентов, в том числе более 300 - в отделениях интенсивной терапии.
Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, в воскресенье в Багдаде
коронавирус подтвержден у 669 человек.
Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.