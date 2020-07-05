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Распространение нового коронавируса
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В Ираке за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавируса в Ираке превысило 60 тысяч, за сутки зарегистрировано более двух тысяч новых случаев заражения, сообщило в воскресенье РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:15
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, багдад (город), ирак, в мире

В Ираке за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом

17:15 05.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КАИР, 5 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Ираке превысило 60 тысяч, за сутки зарегистрировано более двух тысяч новых случаев заражения, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.
Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена 1 июля.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 2125 новых случаев заражения, зафиксировано 1940 случаев выздоровления и 105 случаев со смертельным исходом", - сообщил минздрав в ежедневном отчете на Facebook.
Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 60 479, выздоровели более 33 тысяч человек, скончались 2473.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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На лечении остаются почти 25 тысяч пациентов, в том числе более 300 - в отделениях интенсивной терапии.
Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, в воскресенье в Багдаде коронавирус подтвержден у 669 человек.
Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБагдад (город)ИракВ мире
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