https://ria.ru/20200705/1573918020.html
Украинские власти сообщили об угрозе прорыва дамбы во Львовской области
Угроза прорыва дамбы и затопления семи населенных пунктов существует во Львовской области, объявлено штормовое предупреждение, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:07
2020-07-05T17:07
львовская область
украина
в мире
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5
львовская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львовская область, украина, в мире