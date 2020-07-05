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Украинские власти сообщили об угрозе прорыва дамбы во Львовской области
Угроза прорыва дамбы и затопления семи населенных пунктов существует во Львовской области, объявлено штормовое предупреждение, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:07
львовская область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
львовская область, украина, в мире

Украинские власти сообщили об угрозе прорыва дамбы во Львовской области

17:07 05.07.2020
3140
© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
© Фото : ДСНС України
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Угроза прорыва дамбы и затопления семи населенных пунктов существует во Львовской области, объявлено штормовое предупреждение, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Штормовое предупреждение о подъеме уровня воды… Существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе (с.Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы)", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.
Здание, затопленное в результате наводнения
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Ранее спасатели предупредили, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
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