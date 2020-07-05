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В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:02
россия
чеченская республика (чечня)
австрия
вена
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, чеченская республика (чечня), австрия, вена, в мире

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

17:04 05.07.2020 (обновлено: 18:02 05.07.2020)
103548
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль австрийской полиции
Автомобиль австрийской полиции
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.

"Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом", — рассказала собеседница агентства.

Представитель полиции Вальтер Шварценеккер ранее сообщил РИА Новости, что накануне вечером в городе Герасдорф рядом с Веной убили россиянина, который запросил в Австрии убежище.
Подозреваемого задержали, он также гражданин России.
По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и его жертва — выходцы из Чечни, но местная полиция пока не подтвердила РИА Новости эту информацию. Там подчеркнули, что личности еще предстоит установить.
В российском посольстве в Австрии заявили, что не получали обращений в связи с этим делом.
Как сообщает телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным СМИ, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем "Анзор из Вены". Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартина Б.
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РоссияЧеченская республика (Чечня)АвстрияВенаВ мире
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freizdorf
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5 июля, 18:42
Старик Кац
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