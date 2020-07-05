В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
"Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом", — рассказала собеседница агентства.
Подозреваемого задержали, он также гражданин России.
По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и его жертва — выходцы из Чечни, но местная полиция пока не подтвердила РИА Новости эту информацию. Там подчеркнули, что личности еще предстоит установить.
В российском посольстве в Австрии заявили, что не получали обращений в связи с этим делом.
Как сообщает телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным СМИ, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем "Анзор из Вены". Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартина Б.