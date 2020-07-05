В Польше упал спортивный самолет

"Небольшой одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1 потерпел крушение на частной территории в Кросно. Машина сначала ударилась о фонарь, затем в ограждение и упала на землю, врезавшись еще в припаркованный легковой автомобиль", - говорится в сообщении.