https://ria.ru/20200705/1573917877.html
В Польше упал спортивный самолет
Спортивный самолет упал в Кросно Подкарпатского воеводства Польши, погибших нет, сообщает портал terazkrosno.pl. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:07
2020-07-05T17:07
польша
в мире
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1
польша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости.
Спортивный самолет упал в Кросно Подкарпатского воеводства Польши
, погибших нет, сообщает портал terazkrosno.pl
.
"Небольшой одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1 потерпел крушение на частной территории в Кросно. Машина сначала ударилась о фонарь, затем в ограждение и упала на землю, врезавшись еще в припаркованный легковой автомобиль", - говорится в сообщении.
На борту самолета находился только пилот. Он самостоятельно покинул машину, не получил серьезных травм, уточняет портал.
Установлением причин аварии займется Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Известно, что управлял самолетом 69-летний пилот. Авария произошла сразу после взлета машины с аэродрома Кросно.