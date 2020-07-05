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В Польше упал спортивный самолет
Спортивный самолет упал в Кросно Подкарпатского воеводства Польши, погибших нет, сообщает портал terazkrosno.pl. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:07
польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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польша, в мире

В Польше упал спортивный самолет

17:07 05.07.2020
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© Depositphotos / kapa196628Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / kapa196628
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Спортивный самолет упал в Кросно Подкарпатского воеводства Польши, погибших нет, сообщает портал terazkrosno.pl.
"Небольшой одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1 потерпел крушение на частной территории в Кросно. Машина сначала ударилась о фонарь, затем в ограждение и упала на землю, врезавшись еще в припаркованный легковой автомобиль", - говорится в сообщении.
На борту самолета находился только пилот. Он самостоятельно покинул машину, не получил серьезных травм, уточняет портал.
Установлением причин аварии займется Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Известно, что управлял самолетом 69-летний пилот. Авария произошла сразу после взлета машины с аэродрома Кросно.
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