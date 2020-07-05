Трамп в День независимости Венесуэлы пообещал бороться с социализмом

"Народ Венесуэлы страдает под гнетом нелегитимного и тиранического режима, который намерен уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в открытой коррупции и эксплуатировать худший экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории. Но у США большие надежды относительно народа Венесуэлы", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом. Он выразил надежду на то, что Венесуэла "достигнет подлинной независимости".