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Трамп в День независимости Венесуэлы пообещал бороться с социализмом
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье по случаю Дня независимости Венесуэлы, что США продолжат "борьбу с социализмом", а также по традиции... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:00
хуан гуаидо
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хуан гуаидо, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Трамп в День независимости Венесуэлы пообещал бороться с социализмом

17:00 05.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье по случаю Дня независимости Венесуэлы, что США продолжат "борьбу с социализмом", а также по традиции раскритиковал власти страны во главе с президентом Николасом Мадуро.
"Народ Венесуэлы страдает под гнетом нелегитимного и тиранического режима, который намерен уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в открытой коррупции и эксплуатировать худший экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории. Но у США большие надежды относительно народа Венесуэлы", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом. Он выразил надежду на то, что Венесуэла "достигнет подлинной независимости".
"Моя администрация всегда будет противостоять социализму", - заверил Трамп. Ранее он делал заявления о борьбе с социализмом и в связи с внутренней политикой США.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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