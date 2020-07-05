Трамп в День независимости Венесуэлы пообещал бороться с социализмом

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье по случаю Дня независимости Венесуэлы, что США продолжат "борьбу с социализмом", а также по традиции раскритиковал власти страны во главе с президентом Николасом Мадуро.
"Народ Венесуэлы страдает под гнетом нелегитимного и тиранического режима, который намерен уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в открытой коррупции и эксплуатировать худший экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории. Но у США большие надежды относительно народа Венесуэлы", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом. Он выразил надежду на то, что Венесуэла "достигнет подлинной независимости".
"Моя администрация всегда будет противостоять социализму", - заверил Трамп. Ранее он делал заявления о борьбе с социализмом и в связи с внутренней политикой США.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.