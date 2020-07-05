Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573917736.html
Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море
Авианосцы США "Нимиц" и "Рональд Рейган", а также сопровождающие их корабли провели учения в Южно-Китайском море, сообщило Тихоокеанское командование ВС США. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:57
южно-китайское море
вооруженные силы сша
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
вьетнам
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570872915_0:51:1025:627_1400x0_80_0_0_698661ce645cdd0cf0fc4c100e34d4d4.jpg
https://ria.ru/20200630/1573705791.html
https://ria.ru/20191122/1561466908.html
2
южно-китайское море
вьетнам
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570872915_0:51:1025:627_1400x0_80_0_0_698661ce645cdd0cf0fc4c100e34d4d4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570872915_60:0:964:678_1400x0_80_0_0_76df4bf644a2ff26e5bc939aa72172cd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570872915_258:0:936:678_1400x0_80_0_0_dfb9f3ebf4784df29803affb1561e24a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-китайское море, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, вьетнам, сша, безопасность, в мире

Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море

16:57 05.07.2020
724
CC0 / / USS Nimitz
USS Nimitz
CC0 / /
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Авианосцы США "Нимиц" и "Рональд Рейган", а также сопровождающие их корабли провели учения в Южно-Китайском море, сообщило Тихоокеанское командование ВС США.
Также в учениях принимал участие стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
Военные США по традиции сообщили, что учения призваны показать приверженность США стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее Китай объявил о намерении провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля. Острова, находящиеся под контролем Пекина, являются спорной территорией между Китаем, Тайванем и Вьетнамом.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
30 июня, 19:44
Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана
По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море. Само по себе проведение операций в Тихом океане такими силами является редкостью для американского флота, они проходят примерно раз в четыре года. В последний раз это было в 2018 году.
В четверг Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР. По заявлению ведомства, проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря "контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности" в этом регионе.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые отношения, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
22 ноября 2019, 12:39
Китай сделал представление США после прохода кораблей в Южно-Китайском море
3140084
Обсудить 2
Южно-Китайское мореВооруженные силы СШАВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАВьетнамСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Трамп в День независимости Венесуэлы пообещал бороться с социализмом
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские власти сообщили об угрозе прорыва дамбы во Львовской области
Машина скорой помощи в Польше
В Польше упал спортивный самолет
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates в московском аэропорту
Рейс "Эмирейтс" вывез из Дубая 291 россиянина
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Автомобиль австрийской полиции
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
Геннадий Зюганов
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Водохранилище Красноярской ГЭС
Красноярцы выбрали названия для двух теплоходов для Енисея
Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш
Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Последствия обрушения в ходе строительных работ в городе Зуевка Кировской области
Под Кировом из-под завалов строящегося ТЦ извлекли тело одного погибшего
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
США не удалось остановить экспорт иранской нефти, заявили в Тегеране
Место преступления в США
В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека
Деловой район Пекина Гомао
Китай раскритиковал доклад Бельгии о шпионаже
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния