Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Авианосцы США "Нимиц" и "Рональд Рейган", а также сопровождающие их корабли провели учения в Южно-Китайском море, сообщило Тихоокеанское командование ВС США.
Также в учениях принимал участие стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
Военные США по традиции сообщили, что учения призваны показать приверженность США стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море. Само по себе проведение операций в Тихом океане такими силами является редкостью для американского флота, они проходят примерно раз в четыре года. В последний раз это было в 2018 году.
В четверг Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР. По заявлению ведомства, проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря "контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности" в этом регионе.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые отношения, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
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