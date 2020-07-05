Под Кировом из-под завалов строящегося ТЦ извлекли тело одного погибшего

По данным МЧС Кировской области, в 10:56 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Зуевка по улице Свердлова, д.1а произошло обрушение перекрытий в строящемся здании магазина. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, три человека погибли, один извлечен из-под завалов и доставлен в больницу. Региональное СУСК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди.