Власти Британии освободят от карантина некоторых звезд спорта и кино

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне

ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости, Мария Табак. Министерство культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Министерство культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании дало добро на проведение ряда спортивных мероприятий и возобновление съемок некоторых фильмов при условии жесткого соблюдения мер, предписанных в связи с пандемией коронавируса.

"Министр культуры объявил, что согласовал договоры, которые позволят безопасно пройти этим летом нескольким международным спортивным мероприятиям и съемкам некоторых крупных телевизионных и документальных проектов, что обеспечит большую поддержку стране и ее экономике", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении ведомства.

В рамках достигнутых договоренностей, некоторых спортсменов и их команды, а также кино- и телезвезд, режиссеров и продюсеров освободят от прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Соединенное Королевство.

"Данные лица будут жить и работать в контролируемых закрытых сообществах за закрытыми дверьми", - отмечается в сообщении.

Так, 2 и 9 августа состоятся очередные этапы "Формулы-1", также пройдут международные соревнования по крикету, гольфу, ряд футбольных мероприятий в рамках Лиги чемпионов и Евролиги.

"На этой неделе министр культуры поговорил с американским актером и режиссером Томом Крузом о том, как снятие карантинных ограничений позволит возобновить работу над седьмой и восьмой частями фильма "Миссия невыполнима", которые снимаются на студии Warner Brothers в Хартфордшире", - отмечается в сообщении.