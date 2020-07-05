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https://ria.ru/20200705/1573917489.html
Власти Британии освободят от карантина некоторых звезд спорта и кино
Министерство культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании дало добро на проведение ряда спортивных мероприятий и возобновление съемок некоторых... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
том круз
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, том круз, великобритания, в мире

Власти Британии освободят от карантина некоторых звезд спорта и кино

16:48 05.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости, Мария Табак. Министерство культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании дало добро на проведение ряда спортивных мероприятий и возобновление съемок некоторых фильмов при условии жесткого соблюдения мер, предписанных в связи с пандемией коронавируса.
"Министр культуры объявил, что согласовал договоры, которые позволят безопасно пройти этим летом нескольким международным спортивным мероприятиям и съемкам некоторых крупных телевизионных и документальных проектов, что обеспечит большую поддержку стране и ее экономике", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении ведомства.
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В рамках достигнутых договоренностей, некоторых спортсменов и их команды, а также кино- и телезвезд, режиссеров и продюсеров освободят от прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Соединенное Королевство.
"Данные лица будут жить и работать в контролируемых закрытых сообществах за закрытыми дверьми", - отмечается в сообщении.
Так, 2 и 9 августа состоятся очередные этапы "Формулы-1", также пройдут международные соревнования по крикету, гольфу, ряд футбольных мероприятий в рамках Лиги чемпионов и Евролиги.
"На этой неделе министр культуры поговорил с американским актером и режиссером Томом Крузом о том, как снятие карантинных ограничений позволит возобновить работу над седьмой и восьмой частями фильма "Миссия невыполнима", которые снимаются на студии Warner Brothers в Хартфордшире", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Том КрузВеликобританияВ мире
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