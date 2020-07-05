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Красноярцы выбрали названия для двух теплоходов для Енисея
Жители Красноярского края выбрали имена основателя Красноярска Андрея Дубенского и писателя Виктора Астафьева для названия двух круизных теплоходов, которые... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:43
государственная транспортная лизинговая компания
средне-невский судостроительный завод
дудинка
александр усс
красноярский край
красноярск
общество
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дудинка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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государственная транспортная лизинговая компания, средне-невский судостроительный завод, дудинка, александр усс, красноярский край, красноярск, общество

Красноярцы выбрали названия для двух теплоходов для Енисея

16:43 05.07.2020
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© РИА Новости / А. Горячев / Перейти в фотобанкВодохранилище Красноярской ГЭС
Водохранилище Красноярской ГЭС
© РИА Новости / А. Горячев
Перейти в фотобанк
Водохранилище Красноярской ГЭС. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Жители Красноярского края выбрали имена основателя Красноярска Андрея Дубенского и писателя Виктора Астафьева для названия двух круизных теплоходов, которые будут построены в ближайшее время, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Александр Усс.
"Андрей Дубенский и Виктор Астафьев – такие имена будут носить новые флагманы речного флота на Енисее. Более 3 тысяч человек проголосовали за названия для лайнеров, которые будут курсировать по маршруту Красноярск - Дудинка - Красноярск", - говорится в сообщении.
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В сообщении также указано, что закладка судов состоится "совсем скоро" на Средне-Невском судостроительном заводе, а сами суда прибудут в Красноярск в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Средне-Невский судостроительный завод планирует заложить первое пассажирское судно проекта А45-90.2 в июле 2020 года. Работы выполняются в рамках ранее заключенного контракта между АО "СНСЗ" и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" на строительство двух пассажирских судов класса "река-море". Построенные СНСЗ суда будут работать на маршруте Красноярск - Дудинка - Красноярск на реке Енисей.
Теплоход проекта А45-90.2 представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими палубами и прогулочной палубой. Суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5 тысяч километров. На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для размещения пассажиров на трех палубах судна предусмотрены четырехместные каюты III класса, трансформируемые двух-четырехместные каюты II класса, каюты I класса и класса люкс, а также каюта для пассажиров с ограниченными возможностями.
При этом суда смогут доставлять пассажиров на берег и с берега на борт судна в условиях необорудованного причала. Для этого проект предусматривает размещение на судне быстроходного катера.
Длина пассажирского судна составит 99 метров, ширина - 14,9 метра, экипаж – 41 человек, автономность плавания – 15 суток, скорость – 12,4 узла. По условиям контракта, суда должны быть переданы заказчику в 2023 и 2024 годах.
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Государственная транспортная лизинговая компанияСредне-Невский судостроительный заводДудинкаАлександр УссКрасноярский крайКрасноярскОбщество
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