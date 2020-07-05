Красноярцы выбрали названия для двух теплоходов для Енисея

Теплоход проекта А45-90.2 представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими палубами и прогулочной палубой. Суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5 тысяч километров. На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для размещения пассажиров на трех палубах судна предусмотрены четырехместные каюты III класса, трансформируемые двух-четырехместные каюты II класса, каюты I класса и класса люкс, а также каюта для пассажиров с ограниченными возможностями.