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В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения при стрельбе в Чикаго в ночь на воскресенье, сообщила городская полиция. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:34
чикаго
в мире
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Меня не удивляет, что 14 летний. У нас в Торонто это возраст, когда афроамериканцы вступают в банды. И стреляют куда ни попадя: друг в друга, невинных прохожих случайных свидетелей их разборок. Только говорить об этом нельзя. Политкорректность, либерализм. А то вдруг цветные на правду обидятся!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
чикаго, в мире

В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека

16:40 05.07.2020 (обновлено: 17:34 05.07.2020)
10273
© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США
© AP Photo / LM Otero
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения при стрельбе в Чикаго в ночь на воскресенье, сообщила городская полиция.
Уточняется, что четверо неизвестных открыли огонь по группе людей, а затем скрылись с места происшествия.
Двое погибли на месте, двое скончались в больнице.
Уточняется, что среди погибших — 14-летний мальчик. В свою очередь, телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию передал, что погибла также семилетняя девочка. Ее доставили в больницу с огнестрельным ранением, вскоре она скончалась.
В результате происшествия пострадал также 32-летний мужчина.
Арестовать подозреваемых пока не удалось.
Полиция в США
Вчера, 14:07
При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека
1417120812626
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ЧикагоВ мире
Популярные комментарии
Ботинки неграм продолжают целовать?...Это только начало.. есть власти не могут обеспечить безопасность своих граждан .. те будут обеспечивать её самостоятельно а тут и до гражданской войны не далеко
5 июля, 17:06
ИГИстина Где то рядом
4930103
Меня не удивляет, что 14 летний. У нас в Торонто это возраст, когда афроамериканцы вступают в банды. И стреляют куда ни попадя: друг в друга, невинных прохожих случайных свидетелей их разборок. Только говорить об этом нельзя. Политкорректность, либерализм. А то вдруг цветные на правду обидятся!
5 июля, 17:30
DDialint62
3142001
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