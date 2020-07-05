https://ria.ru/20200705/1573917429.html
В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения при стрельбе в Чикаго в ночь на воскресенье, сообщила городская полиция. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:40
2020-07-05T17:34
чикаго
в мире
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https://ria.ru/20200705/1573914091.html
Истина Где то рядом
Ботинки неграм продолжают целовать?...Это только начало.. есть власти не могут обеспечить безопасность своих граждан .. те будут обеспечивать её самостоятельно а тут и до гражданской войны не далеко
56
Dialint62
Меня не удивляет, что 14 летний. У нас в Торонто это возраст, когда афроамериканцы вступают в банды. И стреляют куда ни попадя: друг в друга, невинных прохожих случайных свидетелей их разборок. Только говорить об этом нельзя. Политкорректность, либерализм. А то вдруг цветные на правду обидятся!
38
10
чикаго
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:200:2501:1606_1400x0_80_0_0_c16a4eefe455f7e0d79d7d57751d9061.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чикаго, в мире
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости.
Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения при стрельбе в Чикаго
в ночь на воскресенье, сообщила городская полиция.
Уточняется, что четверо неизвестных открыли огонь по группе людей, а затем скрылись с места происшествия.
Двое погибли на месте, двое скончались в больнице.
Уточняется, что среди погибших — 14-летний мальчик. В свою очередь, телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию передал, что погибла также семилетняя девочка. Ее доставили в больницу с огнестрельным ранением, вскоре она скончалась.
В результате происшествия пострадал также 32-летний мужчина.
Арестовать подозреваемых пока не удалось.