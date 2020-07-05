https://ria.ru/20200705/1573917354.html
В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:35
2020-07-05T16:35
светлоярский район
волгоградская область
происшествия
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https://ria.ru/20200705/1573916118.html
светлоярский район
волгоградская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлоярский район, волгоградская область, происшествия