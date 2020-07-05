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В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:35
светлоярский район
волгоградская область
происшествия
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РИА Новости
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60
светлоярский район, волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок

16:35 05.07.2020
1207
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, рано утром в воскресенье на трассе Волгоград-Сальск в Светлоярском районе Волгоградской области Nissan Tiida выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Santa Fe.
"В результате ДТП от полученных травм до прибытия скорой помощи скончались: 49-летняя женщина-пассажир и 12-летняя девочка-пассажир автомашины Nissan Tiida", - сообщили РИА Новости в полиции.
Отмечается, что водители автомобилей и 46-летняя пассажирка Hyundai Santa Fe доставлены в больницу.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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