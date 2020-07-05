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В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Третий уровень эпидемиологического предупреждения объявлен в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая из-за выявления пациента РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:53
улан-батор
китай
монголия
в мире
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И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
18
США никак не успокоятся?
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9
улан-батор
китай
монголия
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
улан-батор, китай, монголия, в мире

В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности

16:35 05.07.2020 (обновлено: 19:53 05.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВрач-бактериолог в лаборатории
Врач-бактериолог в лаборатории
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЕКИН, 5 июл – РИА Новости. Третий уровень эпидемиологического предупреждения объявлен в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая из-за выявления пациента с подозрением на бубонную чуму, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения города Баян-Нур, опубликованном агентством Синьхуа.
Сообщается, что в субботу в больницу города Баян-Нур поступил пациент с подозрением на наличие бубонной чумы. В связи с этим в воскресенье было принято решение объявить третий уровень предупреждения по профилактике, который будет действовать до конца года.
"В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии", - говорится в постановлении, опубликованном агентством Синьхуа.
Власти рекомендовали не охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.
Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболело два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет.
Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи.
Вид на Улан-Батор
2 июля, 20:23Акценты
Все под контролем. Вспышка чумы в Монголии не угрожает России Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры. В посольстве России в Улан-Баторе заявили, что оснований для серьезных беспокойств нет.
5336153220
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Улан-БаторКитайМонголияВ мире
Популярные комментарии
И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
5 июля, 19:59
Колесов Алексей
910404
США никак не успокоятся?
5 июля, 19:11
ИАИван Антипатриот
600033
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