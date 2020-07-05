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Число жертв коронавируса в Сербии достигло 311 человек
В Сербии за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, всего жертвами коронавируса стали 311 человек, выявлено 302 новых зараженных, сообщило министерство... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сербия
белград (город)
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, сербия, белград (город), в мире

Число жертв коронавируса в Сербии достигло 311 человек

16:35 05.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. В Сербии за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, всего жертвами коронавируса стали 311 человек, выявлено 302 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа выявлено 302 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 16 131. Скончались пять пациентов, всего умерли 311 человек", - сообщил минздрав в воскресенье.
По данным министра здравоохранения Златибора Лончара, ежедневно в Сербии госпитализируют около 100 человек, власти разворачивают мобильный госпиталь на 500 мест в крупнейшей в стране крытой "Штарк арене" и переориентируют другие больницы.
В Белграде режим ЧС был введен утром в пятницу. На две недели закрываются ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра, а также кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В студенческих общежитиях вводят более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. В Белграде ранее открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, две больницы полностью переведены на работу с больными COVID-19. Режим ЧС из-за коронавируса ранее был также введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии – Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иванице, Чачаке и Шабаце.
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С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) в Сербии будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. Массовые собрания в закрытых помещениях сокращаются до 100 человек, на открытом пространстве – до 500 участников.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияБелград (город)В мире
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