Полиция призвала британцев сохранять бдительность после открытия пабов

С 4 июля было официально разрешено возобновить свою работу британским пабам и ресторанам. В этот день открылось лишь небольшое количество заведений. В помещениях соблюдаются жесткие правила, введенные в связи с пандемией: столы желательно бронировать заранее, они расставлены на значительном расстоянии друг от друга, запрещена громкая музыка (это сделано для того, чтобы посетителям не приходилось перекрикивать музыку - при повышении голоса слюна разбрызгивается дальше, что приводит к повышению риска заражения). Однако многие британцы по привычке стали толпиться со стаканами возле пабов, забывая о социальной дистанции.