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Полиция призвала британцев сохранять бдительность после открытия пабов
Скотланд-Ярд призывает британцев не забывать о мерах предосторожности в связи с пандемией коронавируса, несмотря на открытие пабов. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, скотленд-ярд, лондон, в мире

Полиция призвала британцев сохранять бдительность после открытия пабов

16:31 05.07.2020 (обновлено: 16:38 05.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПолицейские на улице Лондона
Полицейские на улице Лондона
© РИА Новости / Игорь Михалев
Полицейские на улице Лондона. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд призывает британцев не забывать о мерах предосторожности в связи с пандемией коронавируса, несмотря на открытие пабов.
"Вчера были сняты новые карантинные ограничения и многие лондонцы побывали в пабах и барах, чтобы получить удовольствие. Большинство людей соблюдали требования социального дистанцирования и сохраняли бдительность. Хотя в некоторых районах, таких как Сохо и Портобелло-роад, скопилось много народа, мы рады, что в столице не было значительных инцидентов", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении замглавы полиции Лондона Баса Джавида.
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С 4 июля было официально разрешено возобновить свою работу британским пабам и ресторанам. В этот день открылось лишь небольшое количество заведений. В помещениях соблюдаются жесткие правила, введенные в связи с пандемией: столы желательно бронировать заранее, они расставлены на значительном расстоянии друг от друга, запрещена громкая музыка (это сделано для того, чтобы посетителям не приходилось перекрикивать музыку - при повышении голоса слюна разбрызгивается дальше, что приводит к повышению риска заражения). Однако многие британцы по привычке стали толпиться со стаканами возле пабов, забывая о социальной дистанции.
"Небольшое количество заведений решили закрыться раньше времени по совету полицейских в связи с проблемой возникновения толп и отсутствия социального дистанцирования, мы благодарим их за ответственные действия", - говорится в заявлении.
"Важно, чтобы мы не растеряли то, чего нам уже удалось добиться, и чтобы все действовали ответственно и сыграли свою роль в минимизации распространения коронавируса", - отметил Джавид.
Количество жертв коронавируса в Британии превышает 44 тысячи человек, число заболевших приближается к 285 тысячам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотленд-ЯрдЛондонВ мире
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