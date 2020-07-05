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В столице Мадагаскара ввели локдаун из-за коронавируса
Мадагаскар вводит локдаун в столице на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщает местный портал Orange. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:26
мадагаскар
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мадагаскар, антананариву (город), в мире

В столице Мадагаскара ввели локдаун из-за коронавируса

16:26 05.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Антананариву - столицу Мадаскара
Вид на Антананариву - столицу Мадаскара
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Антананариву - столицу Мадаскара. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мадагаскар вводит локдаун в столице на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщает местный портал Orange.
По данным портала, президент страны Андри Радзуэлина распорядился ввести ограничения в регионе Аналаманга, где расположена столица страны, город Антананариву, с 6 по 20 июля. Ограничения предусматривают полный запрет на въезд в регион и выезд оттуда. В регионе будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, запрещено передвижение транспорта, кроме такси. Все учебные заведения также остаются закрыты.
Сообщается, что, по последним данным, в Мадагаскаре зафиксировано 216 новых случаев заражения COVID-19, 209 из них - в Антананариву. По данным ВОЗ, всего в стране зафиксировано 2512 случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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МадагаскарАнтананариву (город)В мире
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