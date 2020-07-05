Греция запретила въезд гражданам Сербии до 15 июля из-за коронавируса

"На основании анализа эпидемиологических данных было принято решение о приостановлении с понедельника, 6 июля, с 06.00 и до 15 июля въезд граждан Сербию в Грецию через все без исключения пункты въезда. Единственным исключением являются существенные причины для въезда", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.