Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573916832.html
Греция запретила въезд гражданам Сербии до 15 июля из-за коронавируса
Греция запретила въезд гражданам Сербии с 6 июля по 15 июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в балканской стране, сообщила... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сербия
греция
белград (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573062473_0:960:2048:2112_1400x0_80_0_0_425dfd24212e85331a95c3354f05362c.jpg
https://ria.ru/20200704/1573896440.html
сербия
греция
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573062473_0:960:2048:2112_1400x0_80_0_0_425dfd24212e85331a95c3354f05362c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573062473_0:768:2048:2304_1400x0_80_0_0_717ba79022f2f65e54ccef3d404d44d7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573062473_0:512:2048:2560_1400x0_80_0_0_df2aa1f1490927364ed1a346292a212b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сербия, греция, белград (город), в мире

Греция запретила въезд гражданам Сербии до 15 июля из-за коронавируса

16:16 05.07.2020
440
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкСитуация в Греции в связи с коронавирусом
Ситуация в Греции в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Ситуация в Греции в связи с коронавирусом. Архивное фото
АФИНЫ, 5 июл - РИА Новости. Греция запретила въезд гражданам Сербии с 6 июля по 15 июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в балканской стране, сообщила заместитель официального представителя правительства Греции Аристотелия Пелони.
"На основании анализа эпидемиологических данных было принято решение о приостановлении с понедельника, 6 июля, с 06.00 и до 15 июля въезд граждан Сербию в Грецию через все без исключения пункты въезда. Единственным исключением являются существенные причины для въезда", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Машины скорой помощи в Греции
4 июля, 18:33Распространение нового коронавируса
В Греции за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом
Греция является популярным у сербов направлением отдыха.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами. По данным министерства здравоохранения Сербии, за предыдущие сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, выявлено 325 новых зараженных, власти разворачивают мобильный госпиталь в крупнейшей в стране крытой арене и переориентируют больницы. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 829 человек, умерли всего 306 больных. При этом максимальные показатели смертности из-за коронавируса в Сербии во время режима ЧС с середины марта по начало мая колебались на уровне меньше 10 в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияГрецияБелград (город)В мире
Рекомендуем
Центр Таллина
Эстония обновила требования карантина для прибывающих из ЕС
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 311 человек
Вид на Антананариву - столицу Мадаскара
В столице Мадагаскара ввели локдаун из-за коронавируса
Полицейские на улице Лондона
Полиция призвала британцев сохранять бдительность после открытия пабов
Семья на прогулке в одном из испанских парков
В районе испанской провинции Галисия ввели карантин
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции еще девять человек заболели COVID-19
Медицинские работники выходят из лаборатории
Число зараженных коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч
Деловой район Пекина Гомао
Китай раскритиковал доклад Бельгии о шпионаже
Логотип компании Mercedes-Benz
СМИ: Mercedes-Benz отзывает почти 669 тысяч автомобилей в Китае
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Греция не согласна с условиями использования коронавирусной помощи от ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с коронавирусом в Израиле
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок
USS Nimitz
Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море
Врач-бактериолог в лаборатории
В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния