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В районе испанской провинции Галисия ввели карантин
Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:17
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коронавирус covid-19, коронавирусы, каталония, испания, в мире

В районе испанской провинции Галисия ввели карантин

16:17 05.07.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкСемья на прогулке в одном из испанских парков
Семья на прогулке в одном из испанских парков
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 5 июл - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
Выезд и въезд в этот район будет закрыт с 00.00 понедельника, запрет будет действовать по пятницу. Причиной стали локальные вспышки коронавируса на этой территории.
В комарке, расположенной на севере страны, зафиксировано около ста активных случаев заболевания COVID-19. Как заявил советник здравоохранения правительства Галисии Хесус Васкес Альмуинья, ситуация находится под "контролем", но закрытие комарки поможет избежать "экспоненциального роста". "Считаем необходимым сейчас увеличить уровень требований в комарке, чтобы попытаться улучшить прогноз и подготовиться к возможному экспоненциальному росту", - сказал Альмуинья.
Передвижение внутри комарки разрешено, будет снижено разрешенное число клиентов в барах, ресторанах, театрах, музеях, рынках.
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Закрытие комарки происходит накануне региональных выборов в Галисии, которые должны состояться в следующее воскресенье.
Это уже вторая испанская территория, где вводится карантин с момента отмены режима повышенной готовности 21 июня. В субботу власти Каталонии решили ограничить въезд и выезд из района Сегрия, где наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом (за неделю было выявлено 360 случаев), в этом районе живут около 200 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКаталонияИспанияВ мире
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