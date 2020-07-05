https://ria.ru/20200705/1573916786.html
В районе испанской провинции Галисия ввели карантин
Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:17
2020-07-05T16:17
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, каталония, испания, в мире
МАДРИД, 5 июл - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
Выезд и въезд в этот район будет закрыт с 00.00 понедельника, запрет будет действовать по пятницу. Причиной стали локальные вспышки коронавируса
на этой территории.
В комарке, расположенной на севере страны, зафиксировано около ста активных случаев заболевания COVID-19. Как заявил советник здравоохранения правительства Галисии Хесус Васкес Альмуинья, ситуация находится под "контролем", но закрытие комарки поможет избежать "экспоненциального роста". "Считаем необходимым сейчас увеличить уровень требований в комарке, чтобы попытаться улучшить прогноз и подготовиться к возможному экспоненциальному росту", - сказал Альмуинья.
Передвижение внутри комарки разрешено, будет снижено разрешенное число клиентов в барах, ресторанах, театрах, музеях, рынках.
Закрытие комарки происходит накануне региональных выборов в Галисии, которые должны состояться в следующее воскресенье.
Это уже вторая испанская территория, где вводится карантин с момента отмены режима повышенной готовности 21 июня. В субботу власти Каталонии
решили ограничить въезд и выезд из района Сегрия, где наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом (за неделю было выявлено 360 случаев), в этом районе живут около 200 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.