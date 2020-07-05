В районе испанской провинции Галисия ввели карантин

МАДРИД, 5 июл - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.

В комарке, расположенной на севере страны, зафиксировано около ста активных случаев заболевания COVID-19. Как заявил советник здравоохранения правительства Галисии Хесус Васкес Альмуинья, ситуация находится под "контролем", но закрытие комарки поможет избежать "экспоненциального роста". "Считаем необходимым сейчас увеличить уровень требований в комарке, чтобы попытаться улучшить прогноз и подготовиться к возможному экспоненциальному росту", - сказал Альмуинья.