Эстония обновила требования карантина для прибывающих из ЕС

"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 6 июля вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Чехии и Хорватии. Это требование продолжает действовать для прибывающих из Швеции, Великобритании, Португалии, Румынии, Болгарии и Люксембурга", - говорится в сообщении.