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Эстония обновила требования карантина для прибывающих из ЕС
Министерство иностранных дел Эстонии обновило требования карантина для прибывающих из европейских стран, с понедельника две недели на карантине необходимо будет РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:10
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, португалия, чехия, люксембург (государство), в мире

Эстония обновила требования карантина для прибывающих из ЕС

16:10 05.07.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии обновило требования карантина для прибывающих из европейских стран, с понедельника две недели на карантине необходимо будет провести туристам из Болгарии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швеции, Румынии, Чехии и Великобритании.
"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 6 июля вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Чехии и Хорватии. Это требование продолжает действовать для прибывающих из Швеции, Великобритании, Португалии, Румынии, Болгарии и Люксембурга", - говорится в сообщении.
Центр Таллина
1 июля, 12:44Распространение нового коронавируса
В Эстонии снимут некоторые ограничения
МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю. Требование двухнедельной самоизоляции связано с эпидемиологической ситуацией в стране, из которой прибывают туристы. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются.
Правительство Эстонии 28 мая одобрило открытие границ с 1 июня для прибывающих в страну из стран-членов ЕС и входящих в Шенгенскую зону государств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПортугалияЧехияЛюксембург (государство)В мире
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