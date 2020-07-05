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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573916625.html
Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с коронавирусом в Израиле
Израиль находится в "экстренной ситуации" в связи с коронавирусом, правительство может ввести дополнительные ограничения, заявил премьер-министр Биньямин... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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Как у вас все просто! А чего же молчите, с чего вообще взялось иранское присутствие в Сирии (и в Ираке)? Может с того, что, соврав на весь мир, США незаконно вторглись в Ирак и разрушили страну, создав прекрасные усилия для роста терроризма и спокойно наблюдали, как гибнут десятки тысяч невинных мирных жителей и как террористы захватили половину Ирака и половину Сирии? И что именно иранские и проиранские силы останавливали это наступление и помогали мирному населению не оказаться под гнетом террористов. Так что Сирия расплачивается за безнаказанную преступную политику американцев, из-за которой погибли сотни тысяч мирных невинных женщин и детей, десятки миллионов беженцев скитаются и страдают, а их страны в полной разрухе десятилетиями.
215
Сирия со дня образования Израиля показала по отношению к нему непримиримую враждебную воинственность, никогда даже не намекая на возможность мира с ним. В текущем тысячелетии она вместе с Ираном нелегально вооружала ракетами/минометами и обучала террористов Хезболлаха, разрешила Ирану, угрожающему Израилю, приблизить свои вооружения и вооруженные со своей территории на сирийскую территорию. Пока она не предпримет шаги к миру, пусть не ждет мирного отношения к себе.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с коронавирусом в Израиле

16:06 05.07.2020 (обновлено: 19:28 05.07.2020)
28067
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл — РИА Новости. Израиль находится в "экстренной ситуации" в связи с коронавирусом, правительство может ввести дополнительные ограничения, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании камбина.

"Мы в центре возобновившейся атаки коронавируса, очень сильной атаки, которая увеличивается и распространяется по всему миру, а также здесь", — добавил он.

По словам Нетаньяху, новая волна заболевания бросает вызов системе здравоохранения Израиля.
Он подчеркнул, что нельзя продолжать законодательную работу в кнессете так, "как будто все нормально".
В Израиле в конце этой недели зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19. Число ежедневно выявляемых новых случаев за семь дней выросло вдвое и превысило тысячу.
Нетаньяху 2 июля заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Популярные комментарии
Как у вас все просто! А чего же молчите, с чего вообще взялось иранское присутствие в Сирии (и в Ираке)? Может с того, что, соврав на весь мир, США незаконно вторглись в Ирак и разрушили страну, создав прекрасные усилия для роста терроризма и спокойно наблюдали, как гибнут десятки тысяч невинных мирных жителей и как террористы захватили половину Ирака и половину Сирии? И что именно иранские и проиранские силы останавливали это наступление и помогали мирному населению не оказаться под гнетом террористов. Так что Сирия расплачивается за безнаказанную преступную политику американцев, из-за которой погибли сотни тысяч мирных невинных женщин и детей, десятки миллионов беженцев скитаются и страдают, а их страны в полной разрухе десятилетиями.
5 июля, 21:51
IVIvan Vdulin
188010026
Сирия со дня образования Израиля показала по отношению к нему непримиримую враждебную воинственность, никогда даже не намекая на возможность мира с ним. В текущем тысячелетии она вместе с Ираном нелегально вооружала ракетами/минометами и обучала террористов Хезболлаха, разрешила Ирану, угрожающему Израилю, приблизить свои вооружения и вооруженные со своей территории на сирийскую территорию. Пока она не предпримет шаги к миру, пусть не ждет мирного отношения к себе.
5 июля, 20:22
ri.tank2016
190000020
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