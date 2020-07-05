https://ria.ru/20200705/1573916625.html
Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с коронавирусом в Израиле
Израиль находится в "экстренной ситуации" в связи с коронавирусом, правительство может ввести дополнительные ограничения, заявил премьер-министр Биньямин... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:06
2020-07-05T19:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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Ivan Vdulin
Как у вас все просто! А чего же молчите, с чего вообще взялось иранское присутствие в Сирии (и в Ираке)? Может с того, что, соврав на весь мир, США незаконно вторглись в Ирак и разрушили страну, создав прекрасные усилия для роста терроризма и спокойно наблюдали, как гибнут десятки тысяч невинных мирных жителей и как террористы захватили половину Ирака и половину Сирии? И что именно иранские и проиранские силы останавливали это наступление и помогали мирному населению не оказаться под гнетом террористов. Так что Сирия расплачивается за безнаказанную преступную политику американцев, из-за которой погибли сотни тысяч мирных невинных женщин и детей, десятки миллионов беженцев скитаются и страдают, а их страны в полной разрухе десятилетиями.
215
ri.tank2016
Сирия со дня образования Израиля показала по отношению к нему непримиримую враждебную воинственность, никогда даже не намекая на возможность мира с ним. В текущем тысячелетии она вместе с Ираном нелегально вооружала ракетами/минометами и обучала террористов Хезболлаха, разрешила Ирану, угрожающему Израилю, приблизить свои вооружения и вооруженные со своей территории на сирийскую территорию. Пока она не предпримет шаги к миру, пусть не ждет мирного отношения к себе.
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израиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, израиль, в мире