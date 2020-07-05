https://ria.ru/20200705/1573916531.html
СМИ: Mercedes-Benz отзывает почти 669 тысяч автомобилей в Китае
Mercedes-Benz отзывает почти 669 тысяч автомобилей с китайского рынка из-за возможных проблем с утечкой топлива, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:03
2020-07-05T16:03
mercedes-benz
авто
в мире
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mercedes-benz, авто, в мире
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Mercedes-Benz
отзывает почти 669 тысяч автомобилей с китайского рынка из-за возможных проблем с утечкой топлива, передает агентство Синьхуа
.
Сообщается, что отзыв автомобилей, в том числе C-,E- и V-классов, начнется 18 декабря.
По данным агентства, распоряжение об отзыве было издано, поскольку соединение между топливным насосом высокого давления двигателя и топливопроводом низкого давления может подвергаться снижению герметичности после длительного использования, это, в свою очередь, может привести к утечке топлива.
В заявлении регулятора говорится, что все неисправные детали автомобилей будут заменены бесплатно, добавляет агентство.