Китай раскритиковал доклад Бельгии о шпионаже

ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Доклад бельгийских спецслужб о возможном шпионаже со стороны китайских студентов является абсолютно безосновательным, намеренно очерняющим Чжао Лицзянь. Доклад бельгийских спецслужб о возможном шпионаже со стороны китайских студентов является абсолютно безосновательным, намеренно очерняющим Китай , заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР

Ранее Служба госбезопасности Бельгии в опубликованном докладе выразила опасения, что китайские студенты, обучающиеся в бельгийских вузах, могут быть причастны к шпионажу в пользу военных КНР. По ее данным, студенты военных исследовательских институтов, таких как Китайский национальный университет оборонных технологий, направляются в ряд стран Западной Европы , в том числе в Бельгию, именно для получения важных знаний для развития военной сферы. В документе указывается, что сейчас в бельгийских вузах обучаются десятки "военных студентов" из Китая.

"Упомянутый вами доклад абсолютно безоснователен, является чистой воды намеренным очернением Китая. Мы неоднократно заявляли, что Китай развивает отношения с другими странами на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Он добавил, что с начала года благодаря усилиями двух сторон китайско-бельгийское сотрудничество в сфере образования продолжает стабильно развиваться.

"Мы призываем соответствующие стороны объективно смотреть на двусторонний обмен студентами, прекратить делать безответственные заявления, прилагать больший усилий для укрепления взаимодоверия и сотрудничества", - подчеркнул китайской дипломат.