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Китай раскритиковал доклад Бельгии о шпионаже
Доклад бельгийских спецслужб о возможном шпионаже со стороны китайских студентов является абсолютно безосновательным, намеренно очерняющим Китай, заявил в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:58
чжао лицзянь
мид кнр
бельгия
китай
в мире
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чжао лицзянь, мид кнр, бельгия, китай, в мире

Китай раскритиковал доклад Бельгии о шпионаже

15:56 05.07.2020 (обновлено: 15:58 05.07.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Доклад бельгийских спецслужб о возможном шпионаже со стороны китайских студентов является абсолютно безосновательным, намеренно очерняющим Китай, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее Служба госбезопасности Бельгии в опубликованном докладе выразила опасения, что китайские студенты, обучающиеся в бельгийских вузах, могут быть причастны к шпионажу в пользу военных КНР. По ее данным, студенты военных исследовательских институтов, таких как Китайский национальный университет оборонных технологий, направляются в ряд стран Западной Европы, в том числе в Бельгию, именно для получения важных знаний для развития военной сферы. В документе указывается, что сейчас в бельгийских вузах обучаются десятки "военных студентов" из Китая.
"Упомянутый вами доклад абсолютно безоснователен, является чистой воды намеренным очернением Китая. Мы неоднократно заявляли, что Китай развивает отношения с другими странами на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он добавил, что с начала года благодаря усилиями двух сторон китайско-бельгийское сотрудничество в сфере образования продолжает стабильно развиваться.
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"Мы призываем соответствующие стороны объективно смотреть на двусторонний обмен студентами, прекратить делать безответственные заявления, прилагать больший усилий для укрепления взаимодоверия и сотрудничества", - подчеркнул китайской дипломат.
Тем временем, по словам заместителя главы Службы государственной безопасности Бельгии Паскаля Петри, спецслужбы пытаются выявлять потенциально опасных студентов. Он также отметил, что китайские студенты имеют легальный статус, приезжают по студенческому обмену и обладают доступом в университеты в рамках международного студенческого обмена.
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Чжао ЛицзяньМИД КНРБельгияКитайВ мире
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