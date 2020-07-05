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Число зараженных коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч, сообщает служба здравоохранения страны. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:40
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353
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коронавирус covid-19, гана, в мире

Число зараженных коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч

15:40 05.07.2020
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© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинские работники выходят из лаборатории
Медицинские работники выходят из лаборатории
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Медицинские работники выходят из лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Гане превысило 20 тысяч, сообщает служба здравоохранения страны.
По ее данным, за последние сутки в Гане выявили 697 новых зараженных, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 20 085, выздоровели 14 870 человек, скончались 122.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГанаВ мире
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